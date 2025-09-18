Получите все материалы CNews по ключевому слову
Бражников Евгений
УПОМИНАНИЯ
|18.09.2025
|Студентка НГУ создает цифрового ассистента, который поможет психологам снизить нагрузку и избежать выгорания 1
Бражников Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Telegram Group 2408 1
|ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 357 1
|APA - American Psychological Association - Американская психологическая ассоциация - Американская ассоциация психологов 7 1
|Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 884 1
|Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1302 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1385506, в очереди разбора - 729987.
Создано именных указателей - 183516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.