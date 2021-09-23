Российские медучреждения переходят на отечественное коммуникационное ПО

Современную медицину уже невозможно представить без цифровых решений. Быстрый и надежный информационный обмен между лечебными учреждениями, персоналом, врачами и пациентами — основа дальнейшего развития российской медицины, повышения уровня здравоохранения, комфорта специалистов и граждан.

В последнее время медицинские учреждения отдают предпочтение российским ИТ-решениям. Например, более 1500 сотрудников территориальных фондов ОМС Московской, Калужской, Свердловской, Новосибирской и других областей, а также республик Алтай и Башкортостан в своей работе используют отечественную платформу корпоративных коммуникаций CommuniGate Pro.

Помимо них, свои корпоративные коммуникации платформе доверили один из ведущих офтальмологических центров России — Центр «Микрохирургия глаза» имени академика Святослава Федорова; крупнейший за Уралом перинатальный центр Новосибирской области; Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа; Центр сердечно-сосудистой хирургии в Пензе; Федеральный центр нейрохирургии в Новосибирске и другие знаменитые лечебные учреждения.

«Выбор CommuniGate Pro основывается на том, что на тот момент это был единственный продукт уровня enterprise в реестре отечественного ПО. Ранее мы использовали Microsoft Exchange, и новая платформа оказалась достойной заменой зарубежному решению. Процесс миграции занял около двух недель, так как объем информации каждого был огромный — порядка 2-3 ГБ на одного пользователя, и в процессе потерь почтовых сообщений, вложений и календарных событий не было. Очень хорошо работает коннектор платформы с Outlook. К производительности и работоспособности CommuniGate Pro вопросов также не возникало, но, безусловно, пользователи долго привыкали к новому функционалу веб-клиента платформы», — отметил Сергей Резников, в 2021 г. руководивший реализацией решения в качестве начальника ИТ-отдела ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» Минздрава России г. Новосибирска.

Более 1000 сотрудников Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова с 2019 г. перешли на российскую коммуникационную платформу. С помощью CommuniGate Pro медицинский персонал может удобно и оперативно отправлять электронные письма, пользоваться календарями и общим доступом к корпоративному контенту.

Возможностями отечественного решения пользуются не только государственные медицинские организации, но и частные. Например, в клинике «МедКвадрат» помимо стандартного функционала CommuniGate Pro на базе платформы развернут еще и контакт-центр. Благодаря ему более 50 сотрудников клиники каждый день бесперебойно принимают звонки от пациентов.

По словам управляющего партнера группы компаний CommuniGate Systems Александра Малышева, выбор платформы обоснован тем, что лечебным учреждениям требуется доступная и масштабируемая коммуникационная платформа от компании, предлагающей высокий уровень надежности и полноценную техническую поддержку.

Переход на платформу CommuniGate Pro позволяет модернизировать программное обеспечение в соответствии со строгими требованиями безопасности в области здравоохранения. Каждая учетная запись защищена на максимальном уровне, так как утрата или неправомерный доступ к информации может повлечь за собой разглашение врачебной тайны и непоправимый ущерб как для пациента, так и для больницы.

Решение отличается быстротой развертывания, функциональностью и соответствует российским требованиям к импортозамещению ПО. Платформа не требует больших серверных ресурсов и легко интегрируется с любой существующей ИТ-инфраструктурой.