Разделы

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности Цифровизация Внедрения
|

Оренбургский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» доверил защиту важных данных «Кибер Бэкапу»

Система резервного копирования и восстановления данных на базе «Кибер Бэкапа» внедрена в Оренбургском филиале Межотраслевого научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза» им. академика С. Н. Федорова — центре высокотехнологичной офтальмологической помощи в Южно-Уральском регионе, где ежедневно принимают более 200 пациентов и проводят свыше 150 операций. Об этом CNews сообщили представители компании «Киберпротект».

Как субъект КИИ, Оренбургский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» в последние годы осуществляет переход на импортонезависимое оборудование и ПО отечественных разработчиков для обеспечения технологической независимости и соблюдения требований законодательства.

«Вопрос информационной безопасности в медицине стоит сейчас особенно остро — данные не просто должны быть защищены, но и подлежат надежному хранению на территории России. У нас достаточно обширная ИТ-инфраструктура и большой объем критически важной информации, которую нужно сохранять и защищать», — сказал начальник отдела информационного обеспечения Оренбургского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» Алексей Щербанов.

Проведя анализ рынка, ИТ-специалисты офтальмологического центра выбрали в качестве полноценной замены зарубежного ПО для резервного копирования и восстановления данных «Кибер Бэкап» — флагманский продукт компании «Киберпротект». Решение обеспечило защиту и хранение информации с учетом задач обеспечения безопасности и защиты данных.

Минимализм и функциональность: как создать рабочее место в новом формате
Техника

Сегодня «Кибер Бэкап» защищает до 5 ТБ важных данных офтальмологического центра.

«Наша команда довольна выбором — мы установили отечественное ПО, которое гарантирует стабильную работу и надежную защиту всех информационных систем и данных. С новой СРК процесс резервного копирования и восстановления данных стал прозрачным, отлаженным и автоматизированным, что существенно снижает трудозатраты наших сотрудников», — сказал Алексей Щербанов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

Власти потратят 1,6 миллиарда на безопасную разработку российских ОС и разнообразного ПО

Олеся Суханос, «МегаФон ПроБизнес»: Экологическая обстановка стабилизируется за счет новейших технологий

Карьерный рост в Microsoft теперь будет зависеть от вклада в безопасность компании. А также в разнообразие и инклюзивность

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

Россияне не поделили технологии интернет-слежки. ИБ-тяжеловес отнимает патент у новичка на рынке

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор Acer Swift Edge 16: тонкий и легкий ноутбук премиум-класса

Обзор HUAWEI FreeClip: флагманские наушники открытого типа

Снова в школу: самая эргономичная мебель для школьников и студентов

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: почему еда в космосе кажется невкусной

Толстый лед спутника Юпитера — ключ к инопланетной жизни?

Отголоски Древнего Рима: археологи обнаружили прекрасно сохранившийся додекаэдр, но загадок стало еще больше
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS