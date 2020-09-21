«Диалогнаука» выполнила НИР по созданию вертикально интегрированной системы взаимодействия ФОМС с ГосСОПКА

«Диалогнаука», системный интегратор в области информационной безопасности, завершила научно-исследовательскую работу в сфере обязательного медицинского страхования для нужд Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее – ФОМС) по разработке предложений по созданию вертикально интегрированной системы взаимодействия ФОМС и ТФОМС с ГосСОПКА.

ФОМС реализует государственную политику в области обязательного медицинского страхования граждан как составной части государственного социального страхования и является самостоятельным государственным некоммерческим финансово-кредитным учреждением.

Вопрос противодействия компьютерным атакам и реагирования на них для ФОМС является одним из значимых, поэтому было принято решение о реализации научно-исследовательской работы в сфере обязательного медицинского страхования «Проведение исследований и разработка научно обоснованных предложений по созданию вертикально интегрированной системы (далее – системы) взаимодействия ФОМС и территориальных фондов обязательного медицинского страхования (далее – ТФОМС) с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидация последствий компьютерных атак на информационные ресурсы России (далее – ГосСОПКА)».

Для достижения целей проекта специалистами «Диалогнауки» были выполнены следующие работы: исследование предпосылок создания системы; проведение обследования ФОМС и ТФОМС с целью сбора информации о текущем уровне готовности фондов к созданию и дальнейшей эксплуатации системы; разработка научно обоснованных предложений по порядку и формам взаимодействия ФОМС и ТФОМС при создании и функционировании системы, а также при взаимодействии с ГосСОПКА; разработка научно и экономически обоснованных концептуальных предложений по созданию системы; проектирование системы; разработка дорожной карты реализации мероприятий по созданию системы; проведение экспертной апробации полученных научных результатов в ТФОМС.

В рамках НИР был осуществлен анализ нормативных правовых актов, устанавливающих полномочия и функции ФОМС по созданию системы, и анализ опыта создания аналогичных отраслевых, ведомственных и корпоративных систем управления и обеспечения информационной безопасности, а также проведено обследование текущего уровня обеспечения информационной безопасности ФОМС и ТФОМС и уровень готовности к эксплуатации вертикально интегрированной системы. Были сформированы предложения по вариантам построения системы с описанием функциональной и организационной структуры системы и разработан порядок и формы участия ФОМС и ТФОМС в создании и функционировании системы, которые легли в основу предложений по порядку создания и дальнейшему обеспечению функционирования системы.

По результатам проекта специалистами «Диалогнауки» был подготовлен научный отчет о выполнении НИР, в котором также содержится концепция создания системы, техническое задание и технический проект на создание системы.

«Результаты НИР послужат основой для дальнейшего формирования условий, позволяющих обеспечить высокий уровень информационной безопасности ФОМС путем построения взаимодействия с ГосСОПКА», – сказал Леонид Лобейко, начальник управления информационной безопасности ФОМС.