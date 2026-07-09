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Атакована недоисправленная уязвимость в Windows

Баг, вызванный недоработанным исправлением предыдущей уязвимости Windows, находится под активной атакой, несмотря на низкий, казалось бы, уровень угрозы.

Социальная инженерия или...

Корпорация Microsoft объявила, что уязвимость в Shell-оболочке в ОС Windows подвергается активной эксплуатации, несмотря на её низкий индекс угрозы - 4,3 из 10 по шкале CVSS.

Уязвимость, получившая индекс CVE-2026-32202, открывает потенциальным злоумышленникам доступ к значимой информации в силу ошибки в механизме защиты.

«Сбой в механизме защиты оболочки Windows позволяет неавторизованному злоумышленнику осуществлять подмену IP-адресов по сети», - говорится в бюллетене Microsoft. - «Злоумышленнику необходимо отправить жертве вредоносный файл, который та должна будет запустить».

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Фото: Microsoft
Баг, вызванный недоработанным исправлением предыдущей уязвимости Windows, находится под активной атакой

Таким образом, успешная атака возможна - по идее - только через социальную инженерию.

«Злоумышленник... может получить доступ к некоторой конфиденциальной информации, но в затронутом компоненте могут быть раскрыты не все ресурсы. Злоумышленник не может вносить изменения в раскрытую информацию... или ограничивать доступ к ресурсу...», - пояснили в Microsoft.

Уязвимость была устранена в рамках недавнего Patch Tuesday.

...Zero-click?

Сторонние исследователи, однако, указывают, что уязвимость относится к разряду zero click, то есть, не требующих какого-либо содействия со стороны пользователя целевой системы.

CVE-2026-32202 стала следствием незавершённого исправления для другой, более ранней уязвимости CVE-2026-21510 (которую, наряду с CVE-2026-21513, эксплуатировала группировка APT28/Fancy Bear).

По данным Akamai, исправление хотя и снизило риск удалённого выполнения кода за счёт проверки SmartScreen цифровой подписи и зоны происхождения файла CPL, которыми пользовались атакующие, патч не предотвращал аутентификацию машины жертвы на сервере атакующих и позволял автоматически загружать файл CPL, - разрешая путь Universal Naming Convention (UNC) и инициируя SMB-соединение без участия пользователя.

«Когда этот путь является UNC-путём (например, '\attacker.com\share\payload.cpl'), Windows инициирует SMB-соединение с сервером злоумышленника, - говорится в публикации Akamai. - Это соединение по протоколу server message block (SMB) запускает автоматическое рукопожатие аутентификации NTLM, отправляя хэш Net-NTLMv2 жертвы злоумышленнику, который впоследствии может быть использован для атак NTLM-relay и оффлайн-взлома».

Промежуток между разрешением пути и проверкой подлинности оставило злоумышленникам возможность осуществлять кражу реквизитов доступа через автоматическую обработку LNK-файлов, заключили в Akamai.

«Ещё одной из причин справедливо называется предоставление некорректных данных со стороны вендора: в Microsoft далеко не сразу признали, что повторно исправленная уязвимость оставалась атакуемой, несмотря на новый CVE-индекс, - отмечает Дмитрий Пешков, эксперт по информационной безопасности компании SEQ».

Эксперт добавил, что неполные исправления порой создают даже больше проблем, чем их полное отсутствие, поскольку создают иллюзию защищённости.

Роман Георгиев

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