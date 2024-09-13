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Kraftway занялся поиском прослушек в помещениях

Отечественная компания Kraftway ищет сотрудников в лабораторию по вскрытию устройств для обнаружения прослушек. Помимо этого, отдел занимается и поиском незаконно записывающих устройств и в помещениях. Такой отдел может позволить себе не каждая компания, так как оборудование достаточно дорого, а отдел большую часть времени будет простаивать. Поэтому, скорее всего, Kraftway оказывает эти услуги внешним клиентам.

Тихие устройства

Как выяснил CNews, российский производитель электроники Kraftway ищет специалистов в лабораторию проверки устройств и помещений на прослушки. Такие вакансии компания разместила на портале по поиску работы HeadHunter.

Так, Kraftway ищет руководителя лаборатории «специальных проверок». Суть его работ заключается в организации и выявлении электронных устройств, «предназначенных для негласного получения информации в технических средствах». Помимо этого, работа состоит и в выявлении электронных устройств, предназначенных для негласного получения информации в помещениях, следует из вакансии.

Судя по вакансии, лаборатория может работать не только на внутренние нужды компании, но и для рынка в целом, так как работа предполагает заключение договоров на оказание таких услуг. Сейчас в лаборатории трудятся 10 человек.

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Фото: Kraftway
Kraftway ищет специалистов в лабораторию проверки устройств и помещений на прослушки

В лабораторию также набираются инженеры для проведения работ по выявлению подслушивающих или передающих устройств. В вакансии указано, что «по данной должности предполагается открытие допуска к государственной тайне с прохождением предварительного медосмотра». Работать нужно в г. Обнинск.

Представители компании не ответили на запрос CNews.

Для чего это нужно

Как пояснил CNews собеседник на рынке электроники, вероятнее всего, люди набираются в лабораторию испытательного центра «НИЦ-Спецтест», который создан компанией Kraftway.

«Он работает уже лет 15 и проводит различные проверки, оценку и аттестацию оборудования, выявляя нарушения безопасности, - продолжил он. - Проще говоря, они проверяют, нет ли закладок в устройствах, каких-то встроенных «жучков» на микросхемах, скрытых видеокамер в помещениях, сторонних радиосигналов и прочее. Для этого у них имеется большой спектр уникального оборудования».

По его словам, отделы информационной безопасности есть в любой крупной компании, но лаборатории с подобным оборудованием и со специалистами, имеющими такие компетенции – это не массовая история. «Поэтому если компании-производителю необходимо, например, проверить, отвечает ли их продукт нормам и требованиями законодательства в области защиты информации, то они могут обратиться в такие центры за экспертизой», - пояснил собеседник.

Такое оборудование для выявления прослушек стоит несколько миллионов рублей. «Если его использовать только для собственных нужд, то значительную часть времени оно будет простаивать, - пояснил собеседник. - К тому же необходимы специалисты, умеющие с ним управляться».

Чем известна Kraftway

Kraftway (АО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС») присутствует на рынке с 1993 г. Выпускает ПК, серверы, системы хранения данных, мониторы и пр.

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Kraftway в последнее время скрывает свои финансовые показатели – последний опубликованный отчет датирован 2020 г., и в нем сказано, что отчетный период АО закрыло с чистой прибылью в размере 2 млрд руб. при выручке около 7,6 млрд руб.

Что касается производственных активов, то вендор располагает крупным заводом, способным выпускать вплоть до 1 млн единиц продукции ежегодно.

В конце 2023 г. CNews писал о том, что «Росатом» приобрел 50% компании Kraftway. По некоторым оценкам, право владения 50-процентной долей в ней обошлось госвендору в 5 млрд руб. Вторая половина Kraftway находится в руках гендиректора компании Алексея Кравцова.

Госкорпорация собиралась вложить в свой новый актив также несколько миллиардов. Деньги планируется выделить в 2024 г., и пойти они должны на развитие производителя. В частности, часть средств, вероятно, будет потрачена на модернизацию производства, а часть – на проведение НИОКР.

Михаил Малышев

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