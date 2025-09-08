Получите все материалы CNews по ключевому слову
Cruz Ted Круз Тед
УПОМИНАНИЯ
Cruz Ted и организации, системы, технологии, персоны:
|Cambridge Analytica 47 5
|Meta Platforms - Facebook 4499 5
|Social Data Hub - SocialDataHub 21 2
|Fubutech 3 2
|X Corp - Twitter 2897 1
|Apple Inc 12413 1
|Google LLC 12080 1
|Snap Inc 100 1
|Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 149 2
|EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 118 1
|Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 853 2
|Microsoft Windows 2000 8665 1
|Apple iOS 8107 1
|Google Android 14467 1
|Apple iPhone - серия смартфонов 7234 1
|Google YouTube - Видеохостинг 2847 1
|NYT - The New York Times 1079 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 211 1
|The Verge - Издание 584 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1316 1
|MSNBC - телеканал 89 1
|Rusbase 16 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382439, в очереди разбора - 734837.
Создано именных указателей - 182480.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.