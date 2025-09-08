Администрация Трампа собирается перекрыть бесплатный Wi-Fi в школьных библиотеках и автобусах

Назначенный Трампом председатель Федеральной комиссии по связи США хочет сэкономить на финансировании бесплатного доступа к интернет в школьных автобусах и библиотеках. Ему противостоит единственный оставшийся в ведомстве представитель демократов.



Противозаконный бесплатный Wi-Fi

Федеральная комиссия по связи США (FCC) может прекратить финансирование бесплатного Wi-Fi в школьных автобусах и библиотеках, пишет Register. Об этом заявил председатель FCC Брендан Карр (Brendan Carr), назначенный Президентом Дональдом Трампом (Donald Trump).

Чиновник назвал незаконными принятые при бывшей демократической администрации Джозефа Байдена (Joseph Biden) соответствующие решения по расширению программы E-Rate, призванной сделать интернет-доступ и технологии доступными для образовательных учреждений и малоимущих граждан.

Детям вреден интернет

Карр аргументировал свое мнение тем, что Конгресс не разрешал использовать программу E-Rate после окончания субсидирования пандемии, и назвал действия FCC при Байдене «явным нарушением ограничений, наложенных Конгрессом на полномочия FCC».

Решение расширить программу не только расходует «скудные средства налогоплательщиков», но и является государственным финансированием «неконтролируемого использования» детьми гаджетов «без учета существенных сопутствующих рисков», считает Карр.

Идею вреда, наносимого школьникам легким доступом в интернет, поддержал сенатор Тед Круз (Ted Cruz). Он сам в начале 2025 г. пытался провести через Конгресс законопроект, отменяющий часть программы школьного Wi-Fi, но пока безуспешно.

«Я рад, что Федеральная комиссия по связи предпринимает шаги, направленные как на защиту налогоплательщиков, так и на защиту права родителей решать, к какому контенту их дети могут получить доступ в интернете», — отметил Круз.

Единственный голос против

В FCC остается единственный представитель демократической партии — Анна Гомес (Anna Gomez). Она выступила с особым заявлением по поводу предложений Карра, назвав их примером «жестокости и безразличия» администрации Трампа к бедственному положению обездоленных американцев.

Отмена финансирования, по ее словам, «лишь увеличит разрыв между теми, у кого есть доступ к современным инструментам, и теми, кто остался без них».

Опасения по поводу безопасности детей являются слабым аргументом, так как школьное оборудование имеет специальные настройки, пояснил изданию представитель Гомес.

«Каждое устройство с поддержкой Wi-Fi, принадлежащее школе, по закону должно быть оснащено встроенными межсетевыми экранами или другими средствами защиты для предотвращения несанкционированного использования», — сообщил советник Гомес по вопросам политики и стратегических коммуникаций Джонатан Уриарте (Jonathan Uriarte).