Linux превращается в Windows. Дистрибутивы с GNOME начинают массовый сбор телеметрии и слежку за пользователями
Силами разработчиков из Red Hat в оболочке GNOME для Linux появилось средство сбора телеметрии. Дистрибутивы будут собирать огромные массивы данных, но пока обезличенных, и отправлять их на серверы GNOME, якобы для дальнейшего развития оболочки. В мире Windows пользователи сталкиваются с подобным на протяжении семи лет – с момента выхода Windows 10. Они научились бороться со слежкой со стороны Microsoft при помощи специальных программ.
И ты, GNOME
Среда рабочего стола GNOME для Unix-подобных операционных систем научилась собирать пользовательские данные и отсылать их третьим лицам. Навык сбора телеметрии GNOME приобрела благодаря новому инструменту gnome-info-collect.
На начальном этапе пользователям предложено принять участие в сборе телеметрии на добровольной основе – они могут дать свое согласие на это путем самостоятельной инъекции инструмента gnome-info-collect в состав GNOME. Для этого им требуется скачать готовый пакет, реализованный пока лишь только для Fedora, Arch Linux, а также для Ubuntu. Не исключено, что в дальнейшем этот инструмент будет включен в состав GNOME по умолчанию.
За gnome-info-collect стоит не небольшая группа разработчиков, а крупная корпорация – Red Hat. Она известна в первую очередь своим одноименным Linux-дистрибутивом для корпоративных клиентов Red Hat Enterprise Linux, в начале 2021 г. ставшим бесплатным. Кроме того, она же занимается разработкой и продвижением Fedora. С 2019 г. Red Hat принадлежит IBM. И Red Hat, и IBM покинули российский рынок весной 2022 г. в угоду западным санкциям.
Гигантский массив данных
Инструмент gnome-info-collect позволяет собирать внушительный объем информации о каждом пользователе. В первую очередь это производитель компьютера и его модель, если речь идет о фирменной сборке, неттопе или ноутбуке. Обычные сборки поделятся посредством GNOME данными о своем аппаратном оснащении. Фирменные ПК тоже раскроют эту информацию.
Наряду с этим те, кому GNOME будет отсылать все сведения, смогут узнать, какие программы установил на свой ПК тот или иной пользователь, а также какие утилиты он использует чаще всего, и какие из них вынесены на панель быстрого доступа.
Список отправляемых данных включает название и версию предпочитаемого браузера, перечень активированных расширений GNOME, настройки виртуальных рабочих столов. Наконец, придется поделиться даже информацией о количестве учетных записей на одном ПК.
Безопасно, но только на первый взгляд
По заявлению разработчиков, пакет gnome-info-collect собирает исключительно обезличенную информацию о пользователях. По их словам, IP-адрес и подобные сведения, способные деанонимизировать пользователя, сбору не подлежат. Причин не верить им нет, но очень уж часто в Сети происходят утечки персональных данных, обезличенными которые назвать нельзя.
Все сведения передаются на сервер GNOME. Утверждается, что сбор осуществляется исключительно для дальнейшего исследования с целью развития оболочки в правильном направлении и повышения удобства ее использования.
Разработчики утверждают, что перед отправкой архива пользователю будет показано его содержимое, чтобы тот мог согласиться с передачей данных или отменить ее.
Почему именно GNOME
Разработчики не уточняют, что побудило их выбрать именно GNOME среди всех существующих оболочек для Linux для проведения своего эксперимента с телеметрией. Нельзя исключать, что они ориентировались на популярность графической среды – GNOME или GNU Network Object Model Environment является одним из самых распространенных Linux-интерфейсов, не уступая по востребованности даже KDE.
GNOME существует и развивается с марта 1999 г. В январе 2021 г. проект дорос до версии 40, получив многочисленные изменения в дизайне интерфейса. На момент публикации материала самая актуальная стабильная версия оболочки имела индекс 42,3, датированная июлем 2022 г.
GNOME является частью проекта евангелиста свободного ПО Ричарда Столлмана (Richard Stollman) GNU. Координацией развития проекта занимается некоммерческая организация GNOME Foundation.
По примеру Windows
В мире существует один очень яркий пример сбора телеметрии популярной операционной системой. Этот механизм встроен в Windows 10 – самую востребованную ОС в мире на июль 2022 г. (статистика StatCounter).
Microsoft встроила сбор телеметрии в Windows 10 еще на этапе ее разработки и не стала удалять ее из стабильной сборки системы, за что сразу после ее релиза в июле 2015 г. ощутила на себе силу массового гнева пользователей. Собираемые Windows 10 объемы информации поистине гигантские, даже в сравнении с GNOME. В пакет входят данные об использовании продуктов и сервисов, установке приложений, потреблении контента, а также о просмотре страниц, поиске и запросах в интернете. Сюда же относятся сведения о рисовании, наборе текста и распознавании речи, данные о лицензии и приобретении. Другими словами, полный набор подразумевает сбор сведений о практически любой деятельности пользователя за ПК под управлением Windows 10.
Microsoft много раз обещала сделать что-нибудь с постоянным сбором телеметрии – или научить его работать периодически, или уменьшить количество собираемых сведений, или дать пользователям возможность самим отключать слежку. Но на деле изменений в этом плане не было на протяжении многих лет.
Лишь в феврале 2020 г. В Windows 10 появилась функция полного отключения телеметрии. Единственное, столь полезное новшество коснулось исключительно корпоративных пользователей. Впрочем, обычных пользователей едва ли затронул данный факт – за годы существования Windows 10 в Сети появились десятки программ, успешно и полностью блокирующие отправку телеметрии на серверы Microsoft, например, Disable Windows Spying (DWS). С не менее хорошей стороны они показывают себя и в новой ОС Windows 11.