Востребованность электронных услуг «СберНПФ» выросла вдвое

«СберНПФ» оцифровывает свои пенсионные сервисы, и клиенты всё чаще получают их в «цифре». В 2022 г. клиенты фонда оформили онлайн 204 тыс. обращений и заявлений на получение документов, актуализацию персональных данных и назначение выплат по договорам. Это почти в 2 раза больше, чем в 2021 г (118,5 тыс.).

С начала этого года фондом реализован сервис обновления клиентских данных через портал «Госуслуг». Это позволяет актуализировать информацию о клиенте с его согласия, например, при смене фамилии или паспортных данных, без дополнительных заявлений с верифицирующими документами или личного обращения клиента в фонд.

Самый популярный сервис на сайте «СберНПФ» — оформление документов для Федеральной налоговой службы (ФНС). В нём можно получить электронный пакет документов для налогового вычета. В пакет входят копия договора, выписка за интересующий период и лицензия фонда. В прошлом году сервисом воспользовались 52 тыс. клиентов фонда (в 2021 — 36 тыс.).

Кроме того, в 2022 г. «СберНПФ» внедрил возможность заказать на сайте фонда справку 2-НДФЛ о доходах, позволяющую клиенту подтвердить свои доходы по месту требования. Также на сайте теперь доступна подача заявлений на возврат излишне удержанного НДФЛ, на получение стандартного налогового вычета, подача правопреемниками заявления о выплате средств пенсионных накоплений и другие сервисы.

Виктор Поляков, операционный директор «СберНПФ», сказал: «Мы переводим взаимодействие с клиентами в цифровой формат, чтобы быть ещё быстрее, прозрачнее и удобнее для клиентов. Спрос на наши онлайн-сервисы стремительно растёт — и это показывает, что мы движемся в правильном направлении».