«НПФ Сбербанка» перейдёт на отечественное ПО для подготовки XBRL отчётности вместе с «Синтегс»

«НПФ Сбербанка» повышает уровень автоматизации при подготовке XBRL-отчетности. Программа «Фабрика XBRL» заменит иностранное программное обеспечение и будет интегрирована с внутренними процессами в сотрудничестве с «Синтегс».

Планомерное ужесточение требований внутренней архитектуры «НПФ Сбербанка» и уход зарубежных вендоров с российского рынка, поставили компанию перед необходимостью поиска новой системы для работы с отчетностью XBRL. По результатам проведения тендера и тестирования программы фонд выбрал «Фабрику XBRL».

«Пятилетний опыт представления отчётности регулятору выявил хедлайнеров и аутсайдеров на рынке софта для XBRL. Участие в тематических группах ЦБ обратило наше внимание на компанию «Синтегс» как на активного участника, который был в курсе насущных проблем и активно их решал. Не последнюю роль сыграло прохождение сертификации ПО «Синтегс» в Российской юрисдикции XBRL. По итогам пилотирования «Фабрики XBRL» нам понравились визуализация отчетности, возможность коллективной работы, быстрая валидация и поддержка загрузки любой таксономии без доработок», — сказал Антон Соболев, руководитель направления ИТ «НПФ Сбербанка».

Результатом проекта станет настройка автоматизации при подготовке пакетов надзорной и бухгалтерской XBRL-отчетности. Модернизация позволит «НПФ Сбербанка» сократить количество ручных операций и ежегодные издержки на поддержку.