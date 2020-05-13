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В период самоизоляции популярность онлайн-услуг НПФ Сбербанка выросла вдвое

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Клиенты НПФ Сбербанка стали активнее пользоваться онлайн-услугами фонда в период самоизоляции. В апреле 2020 г. количество посетителей сайта НПФ удвоилось и превысило 500 тыс. человек. Личным кабинетом воспользовались 255 тыс. клиентов, что в 2,6 раза больше, чем месяцем ранее.

Почти на 30% чаще клиенты стали пользоваться дистанционными сервисами по оформлению заявлений (актуализация персональных данных, заявления на выплату пенсий и т.д.). Одновременно НПФ Сбербанка отметил рост интереса россиян к индивидуальному пенсионному плану (ИПП) – продукту самостоятельного накопления на пенсию. Так, количество пополнений индивидуальных пенсионных счетов на сайте фонда увеличилось на 17%. Дистанционно оформить договор ИПП и начать формировать будущую негосударственную пенсию можно не только на сайте фонда, но и в мобильном приложении «Сбербанк онлайн» в разделе «Инвестиции и пенсии». Процесс оформления займет не более трех минут для пользователей мобильных устройств.

Александр Прокопенков, директор по развитию НПФ Сбербанка, сказал: «В условиях пандемии коронавируса стало очевидно, что лишь качественное и своевременное развитие цифровых технологий позволит бизнесу продолжать эффективно работать. НПФ Сбербанка предоставляет максимально широкий спектр услуг, доступных онлайн. Не выходя из дома клиенты фонда могут отслеживать состояние своего лицевого счета, актуализировать персональные данные по любому договору, подать заявление на получение выплат по ОПС и НПО».

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