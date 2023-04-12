В России создали искусственный интеллект, который заменит кассиров в театре

Производитель автономных сервисных роботов - компания «Промобот» - представила новый продукт: Promobot Nested Chat. Эта платформа искусственного интеллекта имитирует мыслительные процессы человека во время общения и позволяет создавать цифровых помощников для автоматизации задач записи, бронирования, ответов на вопросы и онбординг сотрудников на различных сайтах. Об этом CNews сообщили представители компании «Промобот».

Одним из первых применений Promobot Nested Chat стал бот-продавец билетов в театр. Бот умеет помогать с выбором билетов, бронированием и консультированием по постановкам. Компания уже начала тестирование продукта с сотрудниками театра, где он будет использоваться.

«Мы начали разработку диалоговых систем и инструментов общения между роботом и человеком в 2015 г. Наши разработки были востребованы банками, ритейлерами, государственными организациями и малыми бизнесами, которые хотели использовать их на онлайн-ресурсах для общения с пользователями. Мы готовы предоставить решение широкому кругу пользователей, включая телеком-операторов и банки», - сказал директор по развитию компании «Промобот» Олег Кивокурцев.

Promobot Nested Chat обеспечивает возможность подключения к системе различных периферийных устройств и каналов благодаря API, что позволяет другим приложениям взаимодействовать и обмениваться данными с диалоговой системой. Решение доступно для интеграции с облачными системами, мессенджерами (WhatsApp, Viber, Telegram), умными колонками («Яндекс», Amazon Echo, Google Nest Mini), CRM-системами (Bitrix).

Использование цифровых помощников имеет несколько преимуществ, таких как отсутствие жестких сценариев, фокус на достижении конечной цели и одновременное распознавание сущностей в одном запросе, что приближает общение к естественному языку.

Рынок диалоговых систем и чат-ботов ожидает дальнейший рост. Ожидается, что CAGR вырастет с 29,7% с $2,6 млрд в 2019 г. до $9,4 млрд к 2024 г. Наибольший рост будет связан с чат-ботами в ближайшие пять лет, особенно в ритейле и eCommerce. Более 50% клиентов ожидают доступности бизнеса 24/7, что можно решить, используя чат-ботов.

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Компания «Промобот» основана в 2015 г. в Перми. В том же году компания стала резидентом Сколково. «Промоботы» трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей. Их можно встретить в Московском метро, Музее современной истории России, НПФ Сбербанка. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.