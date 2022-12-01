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«Яндекс маркет» открыл продажи товаров российской «Икеа»

Днем 1 декабря 2022 г. «Яндекс маркет» открыл продажи товаров, приобретенных у российского подразделения «ИКЕА». Больше 20 млн товаров будут постепенно появляться в ассортименте маркетплейса. Уже на старте продаж можно будет купить самые популярные из них. Например, предметы мебели — стулья «Адде» и комод «Мальм», акулу «Блохэй» и другие мягкие игрушки, декоративные свечи «Лэттнад», бокалы «Хедерлиг» и новогодние украшения. Все это и многое другое покупатели могут заказать с доставкой. С «Плюсом» можно будет получить кешбэк баллами за покупку товаров «ИКЕА», а со «Сплитом» — оплатить их частями.

«Маркет» заранее подготовился к повышенной нагрузке: сервис будет работать в обычном режиме — без электронных очередей или записи. На старте продаж покупатель сможет заказать на «Маркете» ограниченное число самых популярных товаров «ИКЕА», чтобы они достались как можно большему количеству желающих. При этом если конкретный товар сегодня быстро раскупили, можно попробовать зайти на сервис на следующий день — когда «Маркет» добавит новую партию этого товара.

Получить товары «ИКЕА» можно разными способами — например, заказать доставку на дом или самостоятельно забрать посылку в пункте выдачи. При оформлении заказа «Маркет» покажет все доступные варианты. Скоро «Маркет» начнет продавать почти все товары «ИКЕА» во всех регионах страны — сейчас некоторые из них можно заказать только в Москве и Санкт-Петербурге.

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«Яндекс маркет» договорился о выкупе всех товарных запасов российского подразделения «ИКЕА» 16 ноября 2022 г. Соглашение касается всех категорий товаров, которые есть у шведской сети, — от мебели до мягких игрушек и аксессуаров для дома.

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