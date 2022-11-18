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«Яндекс маркет» выкупил все товары российской IKEA

«Яндекс маркет» договорился о выкупе всех товарных запасов российского подразделения IKEA. Обязывающие документы подписаны обеими компаниями 16 ноября 2022 г. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Соглашение касается более 20 млн товаров во всех категориях, представленных в шведской сети, — от мебели до мягких игрушек и аксессуаров для дома. «Яндекс маркет» начнет продажу товаров IKEA до конца 2022 г.

Специальный раздел «Товары IKEA и аналоги» появился на «Яндекс маркете» в начале августа 2022 г. С момента запуска он привлекает стабильно высокий интерес покупателей. В нем «Маркет» собрал на одной странице товары от разных партнеров, например, фабрик, поставлявших свои товары в IKEA, а также от магазинов, продающих товары шведской сети. Кроме того, на «Яндекс маркете» есть в продаже товары, привезенные партнерами из-за рубежа.

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«Яндекс маркет» — сервис для покупок, на котором доступно больше 49 млн товаров. Он помогает заказать все нужное: от смартфона новой модели до детского конструктора. К нему подключились больше 35 тыс. магазинов-партнеров. Сервис может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на маркетплейсе можно на его сайте и в приложении для Android или iOS, а еще в приложении «Яндекс Go» — в разделе «Маркет».

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