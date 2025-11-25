Итоги CNews Forum 2025: САТЕЛ меняет правила управления бизнесом

Компания САТЕЛ выступила спонсором и участником ведущего отраслевого события «CNews Forum 2025: Информационные технологии завтра». Эксперты компании рассказали о растущем спросе рынка на многофункциональные цифровые платформы и представили готовые решения для объединения корпоративных систем, технологической связи и промышленного ПО.

Каждый год CNews собирает ключевых игроков рынка — представителей крупного бизнеса и государства, ИТ-разработчиков, признанных экспертов и аналитиков отрасли для обсуждения главных вызовов и перспектив, новых технологий и методов внедрения проектов.

В рамках деловой программы форума выступил Роман Романов, руководитель центра программных разработок компании САТЕЛ, с докладом на тему «Цифровизация предприятия: связь, мониторинг и аналитика». В своем выступлении эксперт рассказал о концепции формирования единого цифрового пространства, где тесная интеграция технологических и коммуникационных процессов напрямую способствует повышению управляемости, прозрачности и общей эффективности бизнеса.

На выставочной зоне компания САТЕЛ представила сервисы для унифицированных коммуникаций и отраслевые решения. Участники смогли ознакомиться с современными цифровыми инструментами обеспечения эффективного взаимодействия как внутри команды, так и с клиентами. В линейку корпоративных решений входят платформа унифицированных коммуникаций, корпоративный мессенджер с функцией ВКС, контакт-центр с поддержкой интеллектуальной базы знаний, платформа для создания голосовых роботов и чат-ботов, система записи и аналитики телефонных разговоров. В свою очередь, отраслевые решения открывают такие возможности как осуществление контроля технологических процессов и оборудования в реальном времени, внедрение предиктивной аналитики для предотвращения аварийных ситуаций, зонтичный мониторинг ИТ-сервисов, создание интеграционной шины для объединения разнородных систем.

Ключевой принцип решений САТЕЛ — синергия, которая обеспечивает глубокую интеграцию корпоративных и отраслевых продуктов в единую систему. В результате формируется инфраструктура, которая обеспечивает бизнесу полную прозрачность процессов, гибкое масштабирование, широкие возможности для обновления, обслуживания и технической поддержки.

«Наша компания высоко ценит возможность ежегодного участия в CNews Forum 2025. Это ключевое событие мы рассматриваем не только для демонстрации собственных разработок, но и профессионального диалога с лидерами ИТ-отрасли о ключевых тенденциях в области ИТ-решений. В ходе наших встреч мы отчетливее видим растущий запрос рынка на переход от разрозненных инструментов к комплексным цифровым системам, которые уже сегодня становятся драйвером роста для бизнеса в любых отраслях», — прокомментировал Роман Романов.