Merlion и «Сател» объявили о начале сотрудничества в области унифицированных коммуникаций

Merlion, российский дистрибьютор программных решений, и «Сател», российский разработчик программного обеспечения, объявили о начале сотрудничества в области унифицированных коммуникаций.

В рамках подписанного дистрибьюторского соглашения компания Merlion расширила портфель программных продуктов, включив в него UC-решение – платформу РТУ. «Сател», в свою очередь, получил возможность увеличить своё присутствие на рынке за счет развития канальных продаж через партнера.

«Мы всегда активно работали над развитием современных универсальных коммуникаций, разрабатывали собственные цифровые решения, одним из которых и стал РТУ. Уверены, что партнерство с ведущим дистрибьютором – компанией Merlion – расширит присутствие наших решений в отечественных компаниях, и вместе мы внесем собственный вклад в реализацию политики импортозамещения», – сказал Романов Роман, заместитель генерального директора по развитию компании «Сател».

РТУ – многокомпонентное решение, представляющее собой VoIP-платформу, позволяющую внедрять UC-сервисы как в существующую инфраструктуру, так и получать из облака. В пул основных модулей решения входят голосовые роботы и чат-боты, мобильное приложение, платформа для проведения онлайн-мероприятий, а также собственный мессенджер для различного вида онлайн-коммуникаций.

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Внедрение РТУ предоставляет возможность создания современных распределенных корпоративных сетей, а также упрощает администрирование телефонной инфраструктуры, снижает производственные затраты, разгружает абонентский отдел, повышает качество обслуживания абонентов и скорость внедрения новых услуг. Кроме того, использование решений на базе РТУ позволяет организациям с широкой филиальной сетью обеспечивать удаленные офисы полным спектром услуг телефонной связи, а также поддерживает резервирование всех узлов связи и центральное администрирование.

«Сотрудничество с компанией «Сател» позволит расширить наш портфель отечественных программных продуктов и предложить партнерам достойные альтернативы для их проектов по построению ИТ-ландшафтов для клиентов и заказчиков, – отметил Михаил Степанюк, директор департамента программного обеспечения и корпоративных систем, компания Merlion. – Наша команда, работающая с данным направлением, уже детально ознакомилась с платформой РТУ, начинаем оповещать партнеров о доступности у нас, её возможностях и преимуществах. В планах также тренинги, вебинары, демонстрации продукта при участии экспертов «Сател».