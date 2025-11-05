Разделы

САТЕЛ — официальный спонсор CNews Forum 2025

11 ноября 2025 года компания САТЕЛ примет участие в 18-м ежегодном форуме «CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра». Эксперты компании представят цифровые решения и разработки для коммуникаций и цифровизации промышленности, а также обсудят важнейшие вопросы развития ИТ-отрасли.

В рамках секции «Цифровизация промышленности» Роман Романов, руководитель центра программных разработок компании САТЕЛ, расскажет о самых современных ИТ-решениях для построения систем корпоративных коммуникаций, комплексного мониторинга и аналитической обработки данных промышленных предприятий. Эти решения позволяют не только обеспечить надежную связь, но и эффективно прогнозировать аварии, оптимизировать производственные процессы и повышать уровень безопасности на предприятиях.

На своей выставочной зоне САТЕЛ представит Экосистему решений для бизнес-коммуникаций и цифровой трансформации: модульную платформу унифицированных коммуникаций РТУ, омниканальный контакт-центр, чат-боты, распознавание и синтез речи, комплексный мониторинг ИТ-инфраструктуры, систему промышленной связи, видеоаналитику на базе ИИ, а также систему ситуационного управления.

Никита Лопатин, Setl Group: Как строители контролируют качество с помощью лазерного сканирования

Цифровизация

«Для нас CNews FORUM – одна из важнейших площадок для встречи экспертов и лидеров рынка, обмена опытом, налаживания сотрудничества и развития ИТ-отрасли и бизнеса. Мы с удовольствием принимаем участие в этом событии и стремимся внести свой вклад в ускорение роста и повышение конкурентоспособности российского рынка информационных технологий», — отметил Роман Романов.

САТЕЛ приглашает всех желающих на CNews FORUM 2025 к стенду №27 в центральном зале форума.

