«Сател» представила собственную линейку телефонных аппаратов РТУ

«Сател» представила первую линейку телефонных аппаратов РТУ, которые стали частью флагманского решения компании – платформы унифицированных коммуникаций «Российский телефонный узел». В линейку вошли 5 моделей IP-телефонов от базового варианта до умного видеотелефона с широкими возможностями. Отличительной чертой телефонных аппаратов «Сател» является их богатая функциональность и глубокая интеграция с платформой РТУ, внедрение которой обеспечивает полный спектр услуг современной телефонной связи.

Компания «Сател» постоянно развивает свои компетенции в области корпоративных коммуникаций, разрабатывая новые цифровые решения для обеспечения взаимодействия между сотрудниками. Появление собственного парка телефонного оборудования стало следующим шагом компании по достижению новых целей в данной области.

Базовая модель телефона РТУ Т13Р представлена с традиционным набором функций вызова, которая идеально подойдет для рядовых сотрудников компании. Среди особенностей устройства: улучшенный аудиопроцессор, цветной экран и 4 SIP-линии.

IP-телефон РТУ Т22Р имеет современный дизайн и обладает базовыми функциями связи. Оснащение 15 программируемыми клавишами выделяет его среди других базовых моделей. РТУ Т22Р подойдет для рабочих станций и центров обработки вызовов.

РТУ Т25Р представляет собой телефонный аппарат со стильным эргономичным дизайном и большим цветным дисплеем. Телефон обладает функциями поддержки приема видеовызова, а также встроенным Bluetooth и Wi-Fi. РТУ Т25Р незаменим для сотрудников, которым нужен расширенный функционал, включая возможность беспроводной связи и приёма видео.

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IP-телефон РТУ Т16Р предназначен для сотрудников, которые обрабатывают и распределяют большое количество вызовов в повседневной работе. Особенностью данной модели является его высокая производительность, наличие двух дополнительных цветных экранов на встроенной панели, а также возможности программирования до 106 DSS клавиш.

РТУ Т27 ВР – это топовая модель с большим 7-дюймовым сенсорным экраном и расширенным функционалом, включая возможность проведения аудио- и видеоконференций. Телефон РТУ Т27 ВР идеально подойдет руководящему составу и требовательным пользователям.

«Представленная линейка телефонных аппаратов РТУ – прекрасная возможность для повышения качества телефонной связи и обеспечения эффективной коммуникации между сотрудниками компании. Кроме того, совместимость телефонов с нашей мультифункциональной UC-платформой максимально расширяет сферы применения аппаратов, которые легко интегрируются в ИТ-инфраструктуру предприятий, позволяя модернизировать сети телефонной связи», – отметил Роман Романов, заместитель генерального директора по развитию компании «Сател».