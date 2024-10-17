MANGO OFFICE приглашает на Mango Fresh «Как привлечь больше клиентов с меньшими затратами»
31 октября в 18:00 в московском Crowne Plaza эксперты MANGO OFFICE расскажут о том, как российские компании справляются с давлением экономических факторов.
Ивент будет полезен владельцам бизнеса, руководителям колл-центров, отделов маркетинга и продаж, IT- и коммерческим директорам.
Эксперты MANGO OFFICE Александр Шикинов, Илья Шелковников и Михаил Солдаткин расскажут, как топ-менеджеры могут решить свои бизнес-проблемы:
- Как улучшить конверсию продаж и привлечь новых клиентов?
- Как повысить лояльность клиентов и увеличить их средний чек?
- Как сократить операционные расходы без снижения темпов развития компании?
Российские компании вынуждены работать под давлением трёх экономических факторов: нехватка кадров, рост стоимости привлечения новых клиентов, высокая ставка ЦБ и сложности с кредитованием бизнеса.
Спикеры представят наглядные кейсы, как цифровые продукты помогают бизнесу закрыть проблемы в «операционке».
Эксперты расскажут о Контакт-центре, Речевой аналитике, Роботах, Чат-ботах, Интеграциях с CRM, анализе метрик и отчетов отделов.
Тайминг мероприятия:
- 18:00-18:30
Сбор гостей, приветственный фуршет
- 18:30-19:00
Александр Шикинов, директор по продажам MANGO OFFICE
«Готовые решения для успеха вашего бизнеса»
- 19:00-19:30
Илья Шелковников, ведущий бизнес-аналитик MANGO OFFICE
«Тренды те же, вызовы другие»
- 19:30-20:00
Михаил Солдаткин, руководитель группы сопровождения и развития клиентов MANGO OFFICE «Omni-робот как механизм оптимизации бизнес-процессов: сегменты, кейсы»
- 20:00-23:00
Нетворкинг, неформальная часть
Дата и адрес: 31 октября 2024 года, Москва, Crowne Plaza, City Lounge, Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд №10.
Регистрация обязательна, по ссылке.■ erid:LjN8JtN92Рекламодатель: ООО «Манго Телеком»ИНН/ОГРН: 7709501144/1037739829027Сайт: https://www.mango-office.ru/