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MANGO OFFICE приглашает на Mango Fresh «Как привлечь больше клиентов с меньшими затратами»

31 октября в 18:00 в московском Crowne Plaza эксперты MANGO OFFICE расскажут о том, как российские компании справляются с давлением экономических факторов.

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Ивент будет полезен владельцам бизнеса, руководителям колл-центров, отделов маркетинга и продаж, IT- и коммерческим директорам.

Эксперты MANGO OFFICE Александр Шикинов, Илья Шелковников и Михаил Солдаткин расскажут, как топ-менеджеры могут решить свои бизнес-проблемы:

  • Как улучшить конверсию продаж и привлечь новых клиентов?
  • Как повысить лояльность клиентов и увеличить их средний чек?
  • Как сократить операционные расходы без снижения темпов развития компании?

Российские компании вынуждены работать под давлением трёх экономических факторов: нехватка кадров, рост стоимости привлечения новых клиентов, высокая ставка ЦБ и сложности с кредитованием бизнеса.

Спикеры представят наглядные кейсы, как цифровые продукты помогают бизнесу закрыть проблемы в «операционке».

Эксперты расскажут о Контакт-центре, Речевой аналитике, Роботах, Чат-ботах, Интеграциях с CRM, анализе метрик и отчетов отделов.

Тайминг мероприятия:

  • 18:00-18:30
    Сбор гостей, приветственный фуршет
  • 18:30-19:00
    Александр Шикинов, директор по продажам MANGO OFFICE
    «Готовые решения для успеха вашего бизнеса»
  • 19:00-19:30
    Илья Шелковников, ведущий бизнес-аналитик MANGO OFFICE
    «Тренды те же, вызовы другие»
  • 19:30-20:00
    Михаил Солдаткин, руководитель группы сопровождения и развития клиентов MANGO OFFICE «Omni-робот как механизм оптимизации бизнес-процессов: сегменты, кейсы»
  • 20:00-23:00
    Нетворкинг, неформальная часть

Дата и адрес: 31 октября 2024 года, Москва, Crowne Plaza, City Lounge, Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд №10.

Регистрация обязательна, по ссылке.

erid:LjN8JtN92Рекламодатель: ООО «Манго Телеком»ИНН/ОГРН: 7709501144/1037739829027Сайт: https://www.mango-office.ru/

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