MANGO OFFICE приглашает на Mango Fresh «Как привлечь больше клиентов с меньшими затратами»

31 октября в 18:00 в московском Crowne Plaza эксперты MANGO OFFICE расскажут о том, как российские компании справляются с давлением экономических факторов.

Ивент будет полезен владельцам бизнеса, руководителям колл-центров, отделов маркетинга и продаж, IT- и коммерческим директорам.

Эксперты MANGO OFFICE Александр Шикинов, Илья Шелковников и Михаил Солдаткин расскажут, как топ-менеджеры могут решить свои бизнес-проблемы:

Как улучшить конверсию продаж и привлечь новых клиентов?

Как повысить лояльность клиентов и увеличить их средний чек?

Как сократить операционные расходы без снижения темпов развития компании?

Российские компании вынуждены работать под давлением трёх экономических факторов: нехватка кадров, рост стоимости привлечения новых клиентов, высокая ставка ЦБ и сложности с кредитованием бизнеса.

Спикеры представят наглядные кейсы, как цифровые продукты помогают бизнесу закрыть проблемы в «операционке».

Эксперты расскажут о Контакт-центре, Речевой аналитике, Роботах, Чат-ботах, Интеграциях с CRM, анализе метрик и отчетов отделов.

Тайминг мероприятия:

18:00-18:30

Сбор гостей, приветственный фуршет

Сбор гостей, приветственный фуршет 18:30-19:00

Александр Шикинов, директор по продажам MANGO OFFICE

«Готовые решения для успеха вашего бизнеса»

Александр Шикинов, директор по продажам MANGO OFFICE «Готовые решения для успеха вашего бизнеса» 19:00-19:30

Илья Шелковников, ведущий бизнес-аналитик MANGO OFFICE

«Тренды те же, вызовы другие»

Илья Шелковников, ведущий бизнес-аналитик MANGO OFFICE «Тренды те же, вызовы другие» 19:30-20:00

Михаил Солдаткин, руководитель группы сопровождения и развития клиентов MANGO OFFICE «Omni-робот как механизм оптимизации бизнес-процессов: сегменты, кейсы»

Михаил Солдаткин, руководитель группы сопровождения и развития клиентов MANGO OFFICE «Omni-робот как механизм оптимизации бизнес-процессов: сегменты, кейсы» 20:00-23:00

Нетворкинг, неформальная часть

Дата и адрес: 31 октября 2024 года, Москва, Crowne Plaza, City Lounge, Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд №10.

Регистрация обязательна, по ссылке.