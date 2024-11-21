Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС расширила покрытие LTE в пригороде Белогорска

МТС провела технические работы по расширению покрытия сети LTE в селе Никольское. Жители пригородного села, а также туристы и проезжающие через село транзитом люди смогут выходить в сеть на всей территории села. Средние скорости мобильного интернета в селе амурских аграриев выросли на 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила телеком-оборудование в центре села и провела работы по модернизации сети. Теперь полторы тысячи жителей одного из старейших сел в Белогорском округе могут быстрее загружать и видео и обмениваться сообщениями в социальных сетях, смотреть онлайн-кинотеатры, удаленно учиться или продавать сельхозтовары на маркетплейсах. Благодаря проведенным работам, новое качество связи также доступно отдыхающим на туристических базах вблизи села.

Андрей Врацкий, eXpress: Супераппы возникли в ответ на запрос корпоративной среды заменить несколько разных приложений

телеком

Через Никольское проходит магистральная трасса, соединяющая с Белогорском деревни: Ключи, Киселеозерка, Светиловка и Великокнязевка. Скоростной мобильный интернет и голосовая связь позволят проезжающим, совершать звонки и загружать привычные сервисы, пользоваться онлайн-картами и навигатором.

«Скоростной мобильный интернет сегодня является важной составляющей жизни каждого из нас. Даже при выборе места загородного отдыха немалую роль играет наличие связи – для общения, развлечений, связаться с экстренными службами. МТС проводит работы по строительству новой и модернизации существующей телеком-инфраструктуры на всей территории области, чтобы амурчане чувствовали себя комфортно и дома, и на отдыхе. Так, совсем недавно было завершено строительство волоконно-оптической линии связи Зея-Береговой в Зейском округе. Это позволило значительно повысить стойкость сети LTE в прибрежных поселках вокруг Зейского водохранилища, а также значительно увеличить скорость мобильного интернета», – сказала директор филиала МТС в Амурской области Олеся Двинина.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM — о том, нужна ли ИТ-отрасли «сильная рука» государства, и о новых сроках импортозамещения

Российские власти усложняют жизнь телефонным мошенникам. Отправлять SMS во время звонков запретят

В России создали устройство для улучшения качества 5G и 6G связи. Оно направляет сигнал в обход «слепых» зон

Новый подход мошенников. После неудачной попытки обмана россиянам перезванивают под видом сотрудников госструктур

Конференции

Цифровое здравоохранение 2024

Ситуационные центры 2024

Заказная разработка ПО 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор ультракороткофокусного лазерного проектора Hisense PL2SE — больше, чем кинотеатр 

Обзор Digma DGPD100WA: мощный пауэрбанк для зарядки четырех устройств

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров
Показать еще