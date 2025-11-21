Разделы

Цифровой комфорт обеспечил «МегаФон» на северных участках трассы «Амур»

Автомобилисты получили более надежную мобильную связь на северных участках автотрассы «Амур». Инженеры оператора усилили сеть 4G в Магдагачинском и Сковородинском округах Амурской области, что позволило в преддверии зимы расширить покрытие и сделать LTE-сигнал более стабильным. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Трасса «Амур» связывает север и юг области, здесь ежедневно проезжают тысячи автомобилистов из Приамурья и соседних регионов — Забайкалья, Хабаровского края и ЕАО. Усиление сети четвертого поколения позволит путешественникам комфортно слушать музыку, в случае необходимости они смогут вызвать помощь, проложить безопасный маршрут по навигатору и поддерживать связь с близкими даже в самых отдаленных северных районах.

Улучшенный мобильный сигнал теперь доступен абонентам оператора в поселке Гудачи и на железнодорожном разъезде Сегачама. Это небольшие поселения на севере Приамурья, рядом с федеральной автотрассой. Установка дополнительного оборудования на базовых станциях обеспечила для местных жителей возможность пользоваться 4G, ранее здесь была доступна только голосовая связь оператора.

«Для жителей и путешественников по северным территориям стабильный интернет и связь — это не просто удобство, это вопрос безопасности. Особенно зимой, когда условия на дороге и погода могут быть непредсказуемыми. Поэтому мы усиливаем телеком-сеть на ключевых транспортных магистралях — маршрутах, по которым круглый год ездят автомобилисты, перевозят грузы и перемещаются люди», — рассказал директор МегаФона в Амурской области Максим Дудкин.

В этом году оператор также улучшил связь на других ключевых участках автотрассы «Амур» — возле Романовки в Октябрьском округе, Аячи Сковородинском округе и Аврамовки Завитинском округе.

«Качественная связь на федеральной трассе «Амур» напрямую влияет на безопасность и комфорт автомобилистов и местных жителей в отдаленных районах. Модернизация телеком-оборудования и расширение 4G-покрытия позволяет соединить отдаленные места с остальным миром и дать всем жителям региона одинаковые возможности для жизни, работы и общения», — сказал министр цифрового развития и связи Амурской области Денис Земнухов.

