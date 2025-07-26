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Все категории 179167
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QuantumScape

QuantumScape

УПОМИНАНИЯ


26.07.2025 Самые новые технологии в электромобилях в 2025 году: модные опции или необходимость? 1
10.04.2023 Проблемный стартап бывшего замминистра связи России нашел спасителя с $280 млн 2
13.08.2019 В России запретили онлайн-игру, где школьник убивает учителя 1
24.10.2018 Россияне выпустили настоящую игру Doka 2 «в школьных декорациях» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

QuantumScape и организации, системы, технологии, персоны:

Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 327 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1504 1
Silicon Nanowire Anode Platform 1 1
Wall Box Charges 1 1
Google LLC 12026 1
МегаФон 9444 1
Arrival Group - Arrival Solutions - Arrival Automotive UK - Arrival SPAC - Arrival Special Purpose Acquisition Company - Charge R&D 46 1
UPS 207 1
Westwood Capital 15 1
Arrival Group - Kensington-V - Kensington Capital Acquisition Corp V 14 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 477 1
Kinetik 20 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1962 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2745 1
Районные суды РФ 70 1
Правительство Амурской области - органы государственной власти 33 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2856 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1030 1
Судебная власть - Judicial power 2352 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9959 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5123 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17501 2
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1443 2
Транспорт общественный - Электротранспорт - электробус - электрический автобус - electric bus - электротакси - electric taxi 85 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 566 1
Kensington lock - Кенсингтонский замок - Замок Кенсингтона 253 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15811 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9023 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5705 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26345 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11695 1
Doka 2 2 2
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 76 2
Google Play - Google Store - Android Market 3376 2
Google Android 14393 2
Arrival Van - электромобиль - электрофургон 29 1
Arrival Bus - электробус 28 1
Arrival Car 15 1
Apple iTunes Store 1068 1
Гросс-Днепров Филипп 2 2
Росляков Владислав 2 2
Соловьев Владимир 107 2
Свердлов Денис 200 1
Торгов Игорь 42 1
Gulati Himanshu - Гулати Химаншу 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 151280 3
Люксембург Великое Герцогство 436 1
Россия - ДФО - Амурская область - Сковородинский муниципальный район - Сковородино 23 1
Великобритания - Острова Кайман - Каймановы острова 60 1
Дания - Копенгаген 154 1
Великобритания - Лондон 2393 1
Россия - ДФО - Амурская область 793 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 624 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Керчь 42 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 477 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44619 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52797 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13445 1
SPAC - Special Purpose Acquisition Company 40 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2018 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4568 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6339 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8797 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30697 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3607 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1778 1
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 427 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16909 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2729 1
Вести FM - Вести ФМ 13 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374132, в очереди разбора - 748305.
Создано именных указателей - 179167.
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