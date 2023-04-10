Проблемный стартап бывшего замминистра связи России нашел спасителя с $280 млн

Созданный бывшим гендиректором «Скартела» и экс-замминистра связи Денисом Свердловым британский производитель электрокаров объявил слиянии со SPAC-компании Kensington-V. Эта компания имеет листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже и $280 млн на счету, которые должны помочь Arrival продолжить деятельность в условиях отсутствия доходов.

Arrival поглощает SPAC-компанию Kensington-V

Базирующийся в Великобритании производитель электрокаров Arrival достиг соглашения об слиянии со SPAC-компанией Kensington Capital Acquisition Corp V (Kensington-V), имеющей листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Материалы о сделки опубликованы на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC).

Компании типа SPAC проводят IPO (первичное размещение акций) на бирже, не имея собственных активов. Задачей является слияние с другой компанией, которая таким образом хочет стать публичной. Собранные в ходе размещения денежные средства хранятся на специальном депозите и могут быть потрачены только после осуществления слияния. Если слияние не будет осуществлено, денежные средства должны быть возвращены инвесторам.

Кто стоит за Kensington-V

Kensington-V зарегистрирована на Каймановых островах, компания провела IPO на NYSE в 2021 г. В ходе размещения было привлечено продано 27 млн блоков, каждый из которых состоит из одной акции и трех четвертей варранта, который, в свою очередь, дает право приобрести одну акцию компании по цене $11,5.

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Стоимость одного блока в ходе размещения составила $10, объем размещения - $276 млн. Также «спонсор» (создатель SPAC-компании) приобрел варрантов дополнительно на сумму $8,5 млн. Спонсором Kensington-V выступает компания Kensington Capital Sponsor V, ей принадлежит 20% акций Kensington-V. Компания-«спонсор» принадлежит гендиректору Kensington-V Джастину Мирро (Justin Mirro).

Мирро создал сразу четыре SPAC-компании, в названиях которых фигурирует Kensington Capital Acquisition Corp. Все они провели IPO на американских фондовых площадках в 2020-2022 гг. Kensington-I привлекла в ходе размещения $200 млн и была поглощена разработчиком батарей для электромобилей QuantumScape. Kensington-II привлекла в ходе размещения $230 млн и была поглощена разработчиком решений для электромобилей Wall Box Charges. Kensington-IV привлекла в ходе размещения $230 млн, компания была поглощена разработчиком литиевых аккумуляторов Silicon Nanowire Anode Platform.

Выгоды от слияния двух компаний

Arrival уже проходила слияние со SPAC-компанией: в 2021 г. была поглощена компания CIIG Merger, имевшая листинг на американской бирже Nasdaq. Сама Arrival зарегистрирована в Люксембурге. Нынешнее слияние будет выглядеть следующим образом: Kensington-V будет поглощена одной из люксембургских «дочек» Arrival, которая затем поглотит сам Arrival. На каждую акцию Kensington-V будет выдано количество акций объединенной компании, рассчитанных путем деления $17 на средневзвешенный курс акций Arrival за предшествующие 10 дней.

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Объединенная компания сохранит листинг на бирже Nasdaq под нынешним тиккером ARVL. Объединенный бизнес будет оцениваться в $524 млн. За счет $283 млн, имеющихся у Kensington-V, на счетах объединенной компании будет $468 млн. Варранты Kensington-V будет конвертированы в варранты на покупку акций объединенной компании, их можно будет реализовать в течение пяти лет с момента проведения слияния. В случае реализации всех варрантов компания получит дополнительно $368 млн.

Взлет и падение Arrival

Arrival создана россиянином Денисом Свердловым. В 2008-2012 гг. он был первым гендиректором оператора «Скартел» (бренд Yota), поглощенного затем «Мегафоном». В 2012-2013 гг. Свердлов занимал пост замминистра связи. До недавнего времени Свердлов через люксембургский фонд Kinetik владел 75,7% акций Arrival, он также был первым гендиректором Arrival. Сейчас доля Kinetik сократилась до 49%.

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Arrival разрабатывает несколько моделей электротранспорта: электрофургон (Arrival Van), электробус (Arrival Bus), большой электрофургон и электроавтомобиль. Основной своей инновацией Arrival считает микрофабрики, которые должны строиться при минимальных затратах на запуск и эксплуатацию. В 2021 г. Arrival, за счет слияния с CIIG Merger и дополнительного размещения акций и «зеленых» облигаций, получил $1,3 млрд.

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Однако производство электрокаров так и не началось. В результате компания не имеет ни прибыли, ни даже выручки. Убытки компании по итогам 2022 г. ожидаются на уровне $1 млрд. Инвесторы давно разочаровались в Arrival. Если после объявления о слиянии с CIIG Merger акции компании торговались на отметке $28,12, то к началу 2022 г. они подешевели до $3,9, а к настоящему моменту акции торгуются на уровне $0,12 (в 230 раз дешевле, чем было в конце 2020 г.).

Ряд американских инвесторов подали коллективные иски против компании, обвиняя ее в умышленном введении в заблуждении и предоставлении необоснованных прогнозов. Летом 2022 г. Arrival планировала дополнительно привлечь на бирже $330 млн, но из-за низкого спроса от этих планов было решено отказаться. Между тем, не имея доходов, компания может существовать только за счет привлечения внешнего финансирования.

В конце 2022 г. совет директоров Arrival предупредил, что имеющихся на счетах компании на тот момент $300 млн будет недостаточно для продолжения ее деятельности. Летом 2022 г. компания сократила 30% персонала. Осенью 2022 г. компания решила отказаться от запуска уже построенной микрофабрики в британском Бистере, решив переориентироваться на американский рынок (в США компания строит фабрики в Рок Хилле и Шарлотте).

В конце 2022 г. Свердлов покинул пост гендиректора Arrival. В начале 2023 г. новый главой компании стал другой россиянин Игорь Торгов, который работал вместе со Свердловым в «Скартеле». Тогда же компания объявила о новом сокращении, которое коснулось порядка 800 человек (примерно половина от имевшегося на тот момент штата компании).

Спасительные инвесторы

В то же время сумела найти новых инвесторов. Американский фонд Antara Capital Master Fund, принадлежащий Химаншу Гулати (Himanshu Gulati), согласился выкупить новые акции компании на сумму $25 млн с возможностью увеличения этой суммы до $50 млн. Также данный фонд согласился конвертировать имеющиеся у него облигации Arrival на сумму $121,9 млн (фонд владеет 38% от выпущенных компанией «зеленых» облигаций на общую сумму $320 млн) на новые акции. То есть всего фонд вложит в Arrival до $171,9 млн.

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Кроме того, другой американский фонд, Westwood Capital, согласился вложить в компанию до $300 млн. Arrival будет выпускать в пользу данного фонда новые акции различными траншами, объем одного транша не может быть больше $30 млн.

Таким образом, за счет сделок с Kensington-V, Antara Capital Master Fund и Westwood Capital, Arrival сможет привлечь до $754,9 млн. В случае реализации варрантов Kensington-V эта сумма может увеличиться до $1,12 млрд. Игорь Торгов утверждает, что компания начнет производство электрофургонов XL Van на фабрике в американском Шарлотте к концу 2024 г.