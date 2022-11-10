Стартап экс-замминистра связи России «проел» сотни миллионов долларов и не знает, на что жить дальше

Созданный экс-главой Yota и бывшим замминистра связи Денисом Свердловым производитель электротранспорта Arrival сообщил, что на его счетах остается $330 млн. Этой суммы будет недостаточно для финансирования расходов компании, тогда как привлечь новые средства на Nasdaq не удалось. В результате Arrival решила отказаться от выпуска продукции в Великобритании в пользу американского рынка.

Arrival не знает, где взять еще денег

Базирующийся в Великобритании производитель электротранспорта Arrival предупредил инвесторов, что на счетах компании осталось $330 млн. Этой суммы недостаточно для того, чтобы поддерживать операции компании в течение последующих 12 месяцев.

В августе 2022 г. Arrival планировала привлечь до $330 млн за счет дополнительного размещения своих акций на американской бирже Nasdaq. Этот механизм называется ATM (At the market offering).

Созданный экс-главой Yota и бывшим замминистра связи Денисом Свердловым Arrival сообщил, что на его счетах остается $330 млн

На тот момент на счетах компании находилось $513 млн, и в дополнение к сумме, которую планировалось получить с помощью ATM, это должно было избавить компанию от совершения новых заимствований. Однако в октябре в компании пришли к выводу, что при нынешней конъюнктуре рынка этот механизм не будет работать.

Отказ от британского рынка в пользу американского

В результате компания решила отказаться от продолжения инвестиций в свой завод в британском городе Бистер, перепозиционировав свои усилия на американский рынок. Одной из причин такого решения стал принятый в США Закон о снижении инфляции, благодаря которому размер налоговых льгот на один коммерческий электромобиль может составлять от $7,5 тыс. до $40 тыс. Однако обновленный бизнес-план также требует инвестиций, и совет директоров Arrival пока не понимает, где их взять.

Взлет и падение Arrival

Компания Arrival зарегистрирована в Люксембурге, ее основателем является россиянин Денис Свердлов. В 2008-2012 гг. Свердлов был гендиректором WiMAX-оператора «Скартел» (торговая марка Yota), который в настоящее время является частью «Мегафона». В 2012-2013 гг. Свердлов занимал пост замминистра связи. Через люксембургский фонд Kinetik Свердлову принадлежит 75,7% акций Arrival.

Электробус Arrival Bus

В 2021 г. Arrival осуществил обратное поглощение американской компании CIIG Merger, не имевшей активов, но обладавшей листингом на Nasdaq. Благодаря этому Arrival стала публичной компанией. Позднее Arrival провела допэмиссию акций и разместила конвертируемые «зеленые» облигации. Всего за 2021 г. Arrival привлекла $1,3 млрд.

Arrival разрабатывает четыре основных продукта: электрофургон (Arrival Van), электробус (Arrival Bus), большой электрофургон и электроавтомобиль. Производство указанных типов электротранспорта должно было начаться в 2021-2023 гг. Одной из своих инноваций компания считает микрофабрики, которые должны требовать небольших затрат и сроков ввода в эксплуатацию. В 2021-2022 гг. должны были появиться первые четыре микрофабрики – в Бистере, испанской столице Мадриде и двух американских городах – Рок Хилл и Шарлотте.

Всем этим планам не суждено было сбыться. Серийное производство электротранспорта так и не началось, соответственно, у компании нет продаж и выручки.

Ранее в Arrival сообщали, что электробус и электрофургон уже получили сертификацию в Европейском Союзе, а фабрики в Бистере и Шарлотте готовятся к вводу в эксплуатацию.

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В сентябре 2022 г. первый электрофургон сошел с конвейера в Бистере. Американский оператор экспресс-доставки UPS имеет контракт на закупку до 10 тыс. таких транспортных средств.

В то же время, поскольку Arrival генерирует только убытки, компания постоянно нуждается в новом финансировании. На начало 2022 г. на счетах компании находилось $795 млн. То есть за неполный год было потрачено $465 млн. На конец года компания ожидается, что на ее счетах останется $160-200 млн.

Итоги III квартала 2022 года

По итогам III квартала 2022 г. убыток компании составил $310,3 млн – это более чем в десять раз больше, чем было за аналогичный период 2021 г. Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходов на амортизацию) имел отрицательное значение – минус $73,3 млн, увеличившись за год в полтора раза. Административные затраты составили $79,6 млн (рост за год в полтора раза), капитальные затраты - $80,4 млн (рост – в 1,2 раза), затраты на исследование и разработки, не относящиеся к капитальным - $27,7 млн (рост почти в десять раз).

Arrival Car

Акции Arrival котируются на бирже Nadaq на отметке $0,38, что в 35 раз меньше, чем было год назад, и в 74 раза меньше, чем было в конце 2020 г. после объявления о слиянии с CIIG Merger. Первое масштабное снижение котировок акций компании случилось после опубликования результатов за III квартал 2021 г. – с $17,8 до $12,9 (на 27%). После этого ряд американских инвесторов подали коллективные иски против Arrival и Дениса Свердлова, обвиняя их в введении в заблуждение и предоставлении ложных обещаний.

Иски инвесторов против Arrival

Показания в пользу истцов дал и ряд бывших сотрудников Arrival. По их утверждениям, заводы Arrival изначально проектировались таким образом, как будто производственные роботы будут работать 100% времени, а запчасти к ним будут поставлять в 100% случаях. Также утверждается, что якобы Arrival безуспешно пыталась научить своих роботов с помощью алгоритмов искусственного интеллекта автоматически рассчитывать путь по цеху и не рассчитала возможности Wi-Fi-сети на производстве.

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Кроме того, бывшие сотрудники Arrival утверждают, что предлагаемый компанией принцип plug&play («подключай и используй») и модульный подход не подходят для электротранспорта, так как любое изменение деталей и их местоположения требуют серьезных затрат и времени на сертификацию. Arrival обещала «энергично» защищать свою позицию в ходе судебных разбирательств.