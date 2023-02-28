Рассорившийся с инвесторами британский стартап бывшего замминистра связи России нашел себе спасителя

Британский производитель электротранспорта Arrival, созданный экс-замминистра связи и бывшим главой «Скартела» Денисом Свердловым, нашел спасителя. Американский фонд Antara согласился вложить в компанию до $170 млн и стать ее основным акционером. Ранее в Arrival предупреждали, что компании не хватает денежных средств для продолжения деятельности, а к продажи продукции она еще не приступила.

Arrival привлекает инвестиции от фонда Antara

Базирующийся в Великобритании производитель электротранспорта Arrival сообщил о достижении договоренности с американским фондом Antara Capital Master Fund (Antara) о привлечении финансирования на сумму до $50 млн. Об этом говорится в проспекте размещения новых акций Arrival, опубликованным на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC).

Предполагается, что Arrival выпустит в пользу Antara 125 млн новых акций по цене $0,2 каждая. Это позволит Arrival выручить $25 млн. Кроме того, Arrival получила опцион, который позволяет компании в период с 15 мая по июня 2023 г. выпустить в пользу Antara новые акции на сумму до $25 млн. Цена одной акции будет наименьшей из двух величин: $0,2 или 70% от цены акций компании на закрытие торгов на американской бирже Nasdaq в последний день перед соответствующей сделкой.

Также Arrival выпустит в пользу Antara 219,4 млн новых акций. Этот пакет будет обменян на конвертируемые облигации Arrival общей стоимостью $121,9 млн, которые сейчас принадлежат Antara. Это позволит уменьшить объем имеющихся в обращении конвертируемых облигаций Arrival на 38% до $198,1 млн. Конвертируемые облигации на общую сумму $320 млн были размещены Arrival в 2021 г., они должны быть погашены в 2026 г.

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В итоге Arrival может выручить от сделок с Antara $50 млн. Antara же, в совокупности, вложит в Arrival до $171,9 млн. Antara взяла на себя обязательство не продавать акции Arrival в течение года после завершения сделки по обмену конвертируемых облигаций компании. Если предположить, что Arrival воспользуется опционом на продажу Antara дополнительных акций, и акции будут продаваться по цене $0,2 за одну бумагу, тогда Antara станет владельцем 42% от общего числа акций компании. Уставной капитал компании увеличится в 1,7 раз – с 638 млн до 1,1 млрд акций.

Как появился Arrival

Основателем Arrival является россиянин Денис Свердлов. В 2008-2012 гг. он был первым гендиректором телекоммуникационного оператора «Скартел» (торговая марка Yota). В 2013 г. «Скартел» был поглощен.

Свердлов в 2012-2013 гг. занимал пост замминистра связи.

Фургон Van - первая разработка Arrival

В Arrival работает ряд выходцев из Минкомсвязи (бывшее название Минцифры) и «Скартела». Сама компания зарегистрирована в Люксембурге. Свердлов через люксембургский фонд Kinetik владеет 75,7% акций Arrival. В случае же, если все запланированные сделки с Antara состоятся, доля Свердлова в Arrival снизиться 35%.

В 2021 г. Arrival осуществил обратное поглощение американской SPAC-компанией CIIG Merger, не имевшей собственных активов, но обладающей листингом на Nasdaq. Благодаря этому Arrival стала публичной компанией. Всего за 2021 г. Arrival привлекла на бирже $1,3 млрд.

Arrival разрабатывает три основных продукта: электрофургон (Arrival Van), электробус (Arrival Bus), большой электрофургон и электроавтомобиль. Их производство должно было начаться в 2021-2023 гг.

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Основной своей инновацией Arrival называет микрофабрики, которые должны быстро строиться при минимальных затрат на возведение и эксплуатацию и минимальных требованиях к занимаемой площади. В 2021-2023 г. должны были появиться первые четыре микрофабрики - в британском городе Бистер, испанской столице Мадриде и двух американских городах – Рок Хилл и Шарлотте.

Череда проблем Arrival

Однако серийное производство так и не началось. Соответственно, компания не имеет не только прибыли, но и продаж. По итогам 2021 г. операционный убыток компании составил $1,2 млрд, чистый убыток - $1,1 млрд.

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В конце 2022 г., после объявления о слиянии с Arrival, акции CIIG Merger торговались на отметке $28,12. К началу 2022 г. акции подешевели до $3,9. К настоящему времени акции Arrival торгуются на отметке $0,35 – в 80 раз дешевле, чем было в конце 2020 г

Администрация биржи Nasdaq предупредила компанию, что, поскольку цена ее акций меньше $1, компания может лишиться листинга на бирже. Ряд американских инвесторов подали коллективные иски к Arrival, обвиняя компанию в введении в их в заблуждение и предоставлении ложных обещаний. Показания против компании дал ряд ее бывших сотрудников, заявившихся, что технологии Arrival далеки от совершенства и компания действительно не сможет выполнить заявленных обещаний.

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Летом 2022 г. Arrival планировала привлечь на бирже до $330 млн за счет выпуска новых акций, но из-за невысокого спроса от этих планов было решено отказаться. Компания также объявила о сокращении персонала на 30% и намерение отказаться от запуска уже построенного завода в Бистере – в Arrival решили сконцентрироваться на американском рынке.

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В конце 2022 г. совет директоров компании предупредил, что на ее счетах остается $300 млн, и этой суммы будет недостаточно для продолжения деятельности.

Тогда же Денис Свердлов покинул пост гендиректора Arrival, Эту должность занял Питер Кунео (Peter Cuneo), до прихода в Arrival возглавивший развлекательную компанию Marvel Entertainment. Однако уже в начале 2013 г., по сведениям британского издания The Verge, новым главой Arrival стал россиянин Игорь Торгов, который в 2012-2913 гг. возглавлял «Скартел» после ухода Свердлова.