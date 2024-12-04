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Москва — Владивосток: во сколько обойдется автопутешествие через всю Россию

В «Авито» посчитали, сколько нужно будет потратить автолюбителям, которые захотят отправиться по маршруту МоскваВладивосток на арендованном автомобиле. В комфортном темпе такая дорога на более чем 9,2 тыс. км в одну сторону займет минимум 18 дней с остановками в Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Казани, Набережных Челнах, Уфе, Челябинске, Кургане, Омске, Новосибирске, Кемерове, Ачинске, Красноярске, Иркутске, Улан-Удэ, Чите, Сковородине и Хабаровске. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Стоимость путешествия в среднем обойдется в 98 тыс. руб., если путешествовать на своем автомобиле. В случае аренды автомобиля стоимость поездки составит порядка 170 тыс. руб. в одну сторону. По данным «Авито Авто», услуга аренды в Москве стоит в среднем четыре тыс. рублей в день или 72 тыс. руб. за всю поездку (18 дней). На топливо нужно будет потратить еще порядка 50 тыс. руб. из расхода 9 л/100 км 95-го бензина (60 руб. за литр). Но хотя аренда автомобиля составит значительную часть бюджета, это решение имеет ряд существенных преимуществ. При использовании собственного автомобиля придется учитывать достаточно серьезный износ техники: пробег в тысячи километров существенно израсходует ресурс двигателя, потребует замены масла и фильтров, ускорит износ ходовой части и других агрегатов.

К тому же аренда позволяет выбрать автомобиль, идеально подходящий для дальней дороги: например, вместо компактного городского авто можно взять кроссовер с высоким клиренсом и просторным салоном. Отметим, что дорога по всему маршруту хорошая, если не сворачивать с федеральных трасс, поэтому для поездки подойдет даже невысокий седан или универсал. А вот если будет желание остаться в Приморье подольше и исследовать окрестности, лучше выбирать полноприводный внедорожник с высоким клиренсом.

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Согласно данным «Авито Путешествий», аренда жилья в поездке совокупно обойдется в 47,9 тыс. руб. Дороже всего снять квартиру по маршруту стоит в Нижнем Новгороде и Казани (по 3,7 тыс. руб. за сутки), Хабаровске (3,4 тыс. руб.) и Новосибирске (три тыс. руб.). Самые бюджетные города на маршруте с точки зрения аренды посуточного жилья — Ачинск и Курган (по 2,3 тыс. руб.), Омск (2,4 тыс. руб.) и Сковородино, Амурская область (2,5 тыс. руб.).

В исследовании не учитываются расходы на обратную дорогу, питание и досуг. Средняя стоимость посуточной аренды авто не учитывает ограничение по пробегу, которые предъявляет ряд прокатных компаний, а также дополнительные услуги: страхование КАСКО, наличие второго водителя в договоре, аренду автокресла и другие.

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