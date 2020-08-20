GeekBrains запускает бесплатный онлайн-интенсив по продакт-менеджменту

Образовательный портал GeekBrains открывает набор на бесплатный двухдневный онлайн-интенсив по продакт-менеджменту. Эксперты ведущих ИТ-компаний расскажут, как создается продукт. Студентов ждет не только теория, но и практика на реальных бизнес-кейсах.

Интенсив рассчитан на начинающих продактов и менеджеров проекта, маркетологов, разработчиков, диджитал-специалистов, руководителей компаний и отделов. За два дня участники узнают, кто такой продакт и как им стать, что представляют собой этапы разработки продукта — от идеи до прототипа и выхода на рынок. Также преподаватели расскажут, как надо и как не надо разрабатывать продукты, на примере успехов и провалов.

Интенсив проведут Евгений Паршин (Альфа-Банк), Дмитрий Зборовский («Сбермаркет»), Лаша Харчилава («Работа.ру»), Марине Мкртчян (Wikium), Андрей Попов (12storeez), Илья Воробьев (Delivery Club).

Интенсив состоится 12 и 13 сентября 2020 г. Трансляции пройдут с 11 до 19 часов по московскому времени. После интенсива у всех участников останутся методические материалы и доступ к записям занятий.