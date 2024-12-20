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Северсталь Инфоком Надежность ПО для управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования


ПО для управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования «Надежность» охватывает полный цикл от разработки стратегии обслуживания агрегатов, направленной на минимизацию рисков, до контроля исполнения работ. Отдельно стоит выделить модуль RBI, который представляет набор инструментов для разработки оптимальной стратегии инспектирования статического оборудования, работающего под давлением, для обеспечения его механической целостности. Речь идет о трубопроводах, теплообменниках, резервуарах и сосудах под давлением. С помощью физико-математических моделей в модуле формируется план инспекций, который позволяет снижать уровень риска негативных событий и обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования в течение расчетного срока его службы.

 


20.12.2024 ПО «Надежность» «Северстали» совместимо с российскими операционными системами 1
13.11.2023 Ольга Панаева, «Техфорвард»: Правильная методология бизнес-процессов в ТОиР позволяет увеличить доступность оборудования на 20% 3
13.04.2023 Алеся Выдрич -

Алеся Выдрич, «Техфорвард»: Вендоры ушли, а спрос остался — какие технологии и сервисы востребованы у российских предприятий

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Публикаций - 3, упоминаний - 5

Северсталь Инфоком и организации, системы, технологии, персоны:

Северсталь Инфоком 63 2
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