ПО «Надежность» «Северстали» совместимо с российскими операционными системами

ПО для управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования «Надежность», разработанное «Северсталью», получило сертификаты совместимости с двумя отечественными операционными системами – «Ред ОС» (в версиях 7.3 и 8) и Astra Linux. Это подтверждает импортонезависимость решения и возможность его внедрения на площадках компаний, которые уже перешли на российские системы. Об этом CNews сообщили представители «Северстали».

Совместимость и корректность работы с отечественными системами подтверждена результатами испытаний, которые проводились по методикам вендоров операционных систем на отдельных стендах и в ходе которых выполнялись все операции жизненного цикла ПО «Надежность».

ПО «Надежность» охватывает полный цикл от разработки стратегии обслуживания агрегатов, направленной на минимизацию рисков, до контроля исполнения работ. Отдельно стоит выделить модуль RBI, который представляет набор инструментов для разработки оптимальной стратегии инспектирования статического оборудования, работающего под давлением, для обеспечения его механической целостности. Речь идет о трубопроводах, теплообменниках, резервуарах и сосудах под давлением. С помощью физико-математических моделей в модуле формируется план инспекций, который позволяет снижать уровень риска негативных событий и обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования в течение расчетного срока его службы.

«ПО «Надежность» стало первой разработкой «Северсталь-инфоком», получившей сертификацию сразу двух российских операционных систем. Для нас это хорошая возможность расширить пул потенциальных клиентов в разных отраслях, которые постепенно переходят на отечественный софт или планируют переход в ближайшие годы. Мы продолжим работу по адаптации решений под разные платформы и взаимной сертификации с российскими производителями ERP и EAM систем», - сказала Ольга Пешина, руководитель управления коммерческих ИТ-продуктов «Северсталь-инфоком».