Больше трети офисных сотрудников не отдыхают из-за отсутствия компании

Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» провел федеральный опрос среди офисных работников, чтобы выяснить, удается ли им соблюдать баланс между работой и личной жизнью, состоят ли они в профессиональных комьюнити и как часто общаются с коллегами вне рабочего времени. Об этом CNews сообщили представители банка «Точка».

Опрос проведен независимым исследовательским центром с 27 мая по третье июня по запросу «Точки» с помощью онлайн анкетирования по аудитории россиян, работающих в офисе. В нем приняли участие 1,315 тыс. сотрудников из 16 городов-миллионников.

Результаты показали, что около трети опрошенных (33%) работают по 9–10 часов в день, а 31% посвящают работе еще больше времени. При этом лишь 5% специалистов полностью довольны балансом между работой и личной жизнью и ставят ему 10 из 10, а большинство оценивают его на пять или шесть баллов и считают, что нужно улучшаться.

После работы россияне стараются не думать о делах и переключаются на другие занятия. Они проводят время с семьей (31,3%), отдыхают (31%), гуляют или занимаются спортом (29,8%), а также смотрят сериалы, фильмы и YouTube (23%). Однако 12% респондентов отмечают, что у них почти нет свободного времени на что-то, кроме работы.

Свои выходные опрошенные посвящают отдыху дома в тишине (37,5%), выполнению бытовых дел (31,9%), встречам с друзьями (29,3%) или походам по магазинам (23,4%). Но некоторые сохраняют продуктивность и во внеурочное время — проходят обучения (15%) или продолжают работать (14%).

По данным опроса, специалисты нередко следят за событиями в своей сфере через профессиональные комьюнити. Например, юристы читают актуальные новости (27%), а сотрудники сфер инвестиций и страхования активно участвуют в жизни сообществ (27,6%).

Даже вне работы 18% готовы посещать неформальные мероприятия по своей теме, если они будут интересны, а 31% — если это удобно по времени и месту. Чаще всего это юристы, ИT-специалисты и бизнес-консультанты, в то время как 51% полностью отключаются от работы и отдыхают вне профессии.

По мнению респондентов, профессия ограничивает их личное время на досуг — 25,3% ощущают это сильно, а 36,3% — частично. Четверть сотрудников, преимущественно из сфер маркетинга (25%) и юриспруденции (23%), считают, что им удается поддерживать баланс.

Основными препятствиями для полноценного отдыха офисных сотрудников стали отсутствие компании для совместного досуга (32,6%), что особенно актуально среди юристов и ИT-специалистов. Среди других причин переработки (25,8%) и отсутствие привычки к организации досуга (27,4%) .

«Юристы хотят общаться и встречаться на профессиональных мероприятиях, но не всегда есть удобные и интересные форматы для их коммьюнити. Поэтому Точка решила это изменить — вместо обычных конференций и митапов организовали детективный квест для юристов в Екатеринбурге. Специалисты из разных компаний не просто познакомились, а собрались в одну команду, чтобы вместе расследовать дело, решать юридические задачки, искать улики и влиять на ход дела.», — сказала Ксения Суворова, лидер HR-бренда «Точки».