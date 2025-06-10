Разделы

Кадры ИТ в банках
|

Больше трети офисных сотрудников не отдыхают из-за отсутствия компании

Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» провел федеральный опрос среди офисных работников, чтобы выяснить, удается ли им соблюдать баланс между работой и личной жизнью, состоят ли они в профессиональных комьюнити и как часто общаются с коллегами вне рабочего времени. Об этом CNews сообщили представители банка «Точка».

Опрос проведен независимым исследовательским центром с 27 мая по третье июня по запросу «Точки» с помощью онлайн анкетирования по аудитории россиян, работающих в офисе. В нем приняли участие 1,315 тыс. сотрудников из 16 городов-миллионников.

Результаты показали, что около трети опрошенных (33%) работают по 9–10 часов в день, а 31% посвящают работе еще больше времени. При этом лишь 5% специалистов полностью довольны балансом между работой и личной жизнью и ставят ему 10 из 10, а большинство оценивают его на пять или шесть баллов и считают, что нужно улучшаться.

После работы россияне стараются не думать о делах и переключаются на другие занятия. Они проводят время с семьей (31,3%), отдыхают (31%), гуляют или занимаются спортом (29,8%), а также смотрят сериалы, фильмы и YouTube (23%). Однако 12% респондентов отмечают, что у них почти нет свободного времени на что-то, кроме работы.

Свои выходные опрошенные посвящают отдыху дома в тишине (37,5%), выполнению бытовых дел (31,9%), встречам с друзьями (29,3%) или походам по магазинам (23,4%). Но некоторые сохраняют продуктивность и во внеурочное время — проходят обучения (15%) или продолжают работать (14%).

По данным опроса, специалисты нередко следят за событиями в своей сфере через профессиональные комьюнити. Например, юристы читают актуальные новости (27%), а сотрудники сфер инвестиций и страхования активно участвуют в жизни сообществ (27,6%).

Как российские компании внедряют облачные решения. Отчет

Даже вне работы 18% готовы посещать неформальные мероприятия по своей теме, если они будут интересны, а 31% — если это удобно по времени и месту. Чаще всего это юристы, ИT-специалисты и бизнес-консультанты, в то время как 51% полностью отключаются от работы и отдыхают вне профессии.

По мнению респондентов, профессия ограничивает их личное время на досуг — 25,3% ощущают это сильно, а 36,3% — частично. Четверть сотрудников, преимущественно из сфер маркетинга (25%) и юриспруденции (23%), считают, что им удается поддерживать баланс.

Основными препятствиями для полноценного отдыха офисных сотрудников стали отсутствие компании для совместного досуга (32,6%), что особенно актуально среди юристов и ИT-специалистов. Среди других причин переработки (25,8%) и отсутствие привычки к организации досуга (27,4%) .

«Юристы хотят общаться и встречаться на профессиональных мероприятиях, но не всегда есть удобные и интересные форматы для их коммьюнити. Поэтому Точка решила это изменить — вместо обычных конференций и митапов организовали детективный квест для юристов в Екатеринбурге. Специалисты из разных компаний не просто познакомились, а собрались в одну команду, чтобы вместе расследовать дело, решать юридические задачки, искать улики и влиять на ход дела.», — сказала Ксения Суворова, лидер HR-бренда «Точки».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Объектные хранилища вместо классических СХД: почему российский бизнес выбирает on-premise

Мошенники с помощью новой схемы украли у российских айтишников больше 14 миллионов

Павел Потехин, «МТС Линк»: В России нет крупных компаний, где 100% сотрудников работают удаленно

Власти хотят ввести уголовное наказание за мошенничество с использованием ИИ. Ожидаются сроки до 15 лет

Алексей Клепиков, «МТС Финтех»: Чтобы обеспечить круглосуточное обслуживание, мы полностью импортозаместили иностранные системы

Бывшего гендиректора АО «ГЛОНАСС» посадили на четыре года

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Самые безопасные вентиляторы в 2025 году: выбор ZOOM

Как компания Dreame приближает будущее: от пылесосов для бассейнов до сверхскоростных двигателей

Самые легкие 14-дюймовые ноутбуки стоимостью до 50 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной
Показать еще