«Норбит» и Everise Consulting разрабатывают для Улан-Баторской железной дороги методологию управленческого учета

Компания «Норбит» (входит в группу «Ланит») в партнерстве с Everise Consulting реализует для Улан-Баторской железной дороги (УБЖД) проект по подготовке к автоматизации управленческого учета, бюджетирования и управления рисками. Созданные экспертами методологии и регламенты процессов упростят руководству и собственникам принятие эффективных управленческих решений на основе анализа данных, а также позволят синхронизировать методологические инструменты с международными стандартами.

Проект стартовал в рамках стратегии модернизации и долгосрочного развития УБЖД до 2030 г. Процессы бюджетирования и расчета себестоимости в компании традиционно велись в MS Excel. Управление портфелем рисков проводилось без опоры на научно-методологическую базу, отсутствовало динамическое обновление данных. Все это значительно затрудняло реализацию программы автоматизации, инициированную компанией. Для старта трансформации необходимо было разработать методики и регламенты ключевых бизнес-процессов.

Команда экспертов «Норбит» и Everise Consulting подготовила к автоматизации процессы бюджетирования, калькулирования себестоимости, тарифообразования и факторного анализа. Для каждого сформированы свои методологии, формы и алгоритмы. Все процессы связаны с бюджетной моделью, что в перспективе позволит при автоматизации значительно снизить трудоемкость расчетов для пользователей и повысить прозрачность операций.

Помимо этого, были разработаны методологически обоснованные модели мониторинга и управления финансовыми рисками на основании управленческой отчетности. Они встроены в процесс бюджетирования, поэтому отслеживание портфеля рисков можно вести в режиме реального времени, оперативно реагируя на любые изменения. В ходе проекта создано восемь взаимосвязанных математических моделей. На монгольский язык переведено более тысячи страниц методологической документации.

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«Реализуемый проект является одним из ключевых для бизнеса УБЖД. Внедрение единых методологий и регламентов значительно облегчит и ускорит будущий процесс автоматизации, который пройдет в соответствии с общепринятыми международными стандартами и лучшими практиками предприятий транспортной отрасли. Его реализация обеспечит менеджмент компании цифровыми инструментами управления эффективностью и поможет вывести процессы корпоративного управления на новый уровень», – отметил Константин Асланов, заместитель начальника дороги по информационным технологиям УБЖД.

«На проекте были проведены уникальные работы по созданию модели управления рисками и расчета себестоимости на железнодорожном транспорте. Наработаны компетенции по формированию себестоимости методом единичных и укрупненных расходных ставок, расчету явочной и списочной численности. Это позволит УБЖД запустить процессы технологической модернизации и оптимизации. Полученную экспертизу и лучшие отраслевые практики команда сможет использовать в дальнейшем для сопровождения и консалтинга», – отметил Дмитрий Сысоев, директор департамента управленческого консалтинга компании «Норбит».