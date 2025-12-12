Разделы

Just AI запускает каталог шаблонов ИИ-агентов в Just AI Agent Platform

Just AI представляет каталог шаблонов ИИ-агентов — инструмент для запуска проектов с использованием генеративного искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители Just AI.

Период хайпа генеративного ИИ подходит к завершению, и фокус бизнеса смещается со страха упустить возможность к ответственному созданию и внедрение инноваций с ощутимым эффектом в P&L. Тем не менее, масштабирование решений на базе genAI по-прежнему сталкивается с трудностями: много экспериментов, мало масштабных внедрений.

Чтобы упростить и сократить время запуска первых кейсов (Proof of Concept, PoC) команда Just AI создала каталог шаблонов ИИ-агентов в Agent Platform — сборник готовых стартовых проектов в различных функциональных областях: Customer Support, HR, Маркетинг, Sales, Operations, Финансы​ и др. Это не просто набор готовых инструкций — это результат глубокого анализа, многолетнего опыта и лучших практик из реального бизнеса. Каждый шаблон — полноценный стартовый проект, который можно адаптировать под задачи бизнеса самостоятельно или с помощью разработчиков Just AI.

«В России за 2025 г. потребление генеративного ИИ в облаках возросло в пять раз — особенно для agentic-сценариев и автоматизации кодирования. Вместе с этим формируются серьезные требования к ИИ-безопасности и соответствию новым российским стандартам, включая ГОСТ, ФСТЭК и регуляторные предписания Роскомнадзора. Бизнес активно искал инструменты для быстрого старта, тестировал гипотезы, и именно на основании этого опыта сформировались запросы к универсальным, проверенным и безопасным решениям. Благодаря каталогу шаблонов в Just AI Agent Platform компании могут эффективно стартовать свои проекты, избегая технических сложностей и значительно повышая скорость выхода на рынок», – сказал Андрей Грабарник, руководитель genAI-проектов Just AI.

Михаил Егоров, «АйДи — Технологии управления»: Система электронного документооборота сегодня – это по сути интеллектуальный помощник

Цифровизация

С момента запуска Agent Platform вместе с клиентами было собрано множество реальных кейсов, часть из которых уже успешно работает в продакшене. Например, ИИ-рекрутер МТС успешно отбирает до 91% нужных кандидатов и экономит команде более 2 тыс. человеко-часов в месяц. ИИ-support в приложении «Мамба» обрабатывает до 30% обращений, а точность ответов составляет 94% на русском и до 78% на турецком языках. А ИИ-рекрутер компании «Поток» экономит до 4,5 млн руб. в месяц благодаря ИИ-скринингу резюме.

Каталог ИИ-агентов доступен внутри Just AI Agent Platform в разделе «Шаблоны» в облаке Just AI, а также как часть поставки Just AI Agent Platform в on-prem. Они могут быть использованы для самостоятельной разработки, а также стать базой для доработки решения на базе шаблона под клиента «под ключ».

