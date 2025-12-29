Разделы

МТС Веб Сервисы МВС MTS Web Services MWS MWS Vision Bench бенчмарк


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


29.12.2025 Российская визуально-языковая модель обошла решения Google, OpenAI, Anthropic и Alibaba в распознавании русскоязычного текста на изображениях 3
10.10.2025 MWS AI выпустила бенчмарк для оценки качества мультимодальных моделей, работающих с документами на русском языке 2

Публикаций - 2, упоминаний - 5

МТС Веб Сервисы и организации, системы, технологии, персоны:

Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18359 1
Anthropic - Claude ИИ-чатбот 40 1
Россия - РФ - Российская федерация 157466 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18276 1
