Разделы

Цифровизация Искусственный интеллект
|

Yandex B2B Tech открыла доступ к самой большой языковой модели на российском рынке

Yandex B2B Tech открыла доступ к самой большой языковой модели в облаке, которая соответствует, а в некоторых случаях и превосходит лучшие модели, доступные от DeepSeek AI и OpenAI. Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507 удерживает большой объем контекста, решает логические задачи и работает с кодом. Бизнес сможет использовать нейросеть для разработки ИИ-агентов, чтобы автоматизировать бизнес-процессы. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507 – нейросеть с большим контекстным окном до 256 тыс. токенов. Модель может ​​«удерживать в памяти» большой объем информации, поэтому более персонализировано и точно отвечает на вопросы. Кроме этого, она поддерживает 119 языков и диалектов и обладает широкой базой знаний. В этой версии модели выключен режим рассуждений – когда нейросеть пошагово решает сложные задачи. При этом по качеству выдаваемых ответов опережает предыдущую версию и в целом работает быстрее.

Новая модель применима для создания ИИ-агентов в разных сферах бизнеса. Например, можно создать агента для автоматизации поддержки, чтобы быстрее решать типовые технические проблемы пользователей. Виртуальный ассистент для интернет-магазина поможет клиентам подобрать товары и автоматизирует систему возвратов. Alibaba уже интегрирует агентов на базе Qwen в свои e-commerce сервисы для обслуживания покупателей.

Для многих компаний сложно развернуть модели такого размера самостоятельно. Для этого нужны большие вычислительные ресурсы и инженерная команда, которая может сделать инференс быстрым. На платформе Yandex Cloud AI Studio бизнес может использовать нейросеть по API. Стоимость модели составит 50 копеек за 1000 токенов.

Безопасный выход в интернет для аэропортов как объектов КИИ: как преодолеть дилемму изоляции и безопасности
Цифровизация

«Мы предоставляем бизнесу один из самых больших парков моделей в России. При этом гибко адаптируем опенсорс-модели под локальные особенности и задачи, чтобы компании могли безопасно интегрировать нейросети в свои веб-приложения и разрабатывать собственных ИИ-агентов», – сказал руководитель продуктового ML-направления Yandex Cloud Артур Самигуллин.

На платформе Yandex Cloud AI Studio доступны 24 модели. Это нейросети из семейств Qwen, DeepSeek и Gemma и другие в пакетном режиме.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как власти сэкономят 109 млрд руб. на создании инфраструктуры для дронов и обеспечении защиты от них

«Галактика» запретила своим партнерам заниматься шантажом

«Базис» представил обновлённую систему хранения данных

В России создана система, предсказывающая атаку мошенников за 120 минут до перевода денег

Стабильность, безопасность, простота использования: чего бизнес ждет от ВКС-решений

Малые технокомпании стали чаще получать госзаказ. В первом полугодии 2025 года заработали 62,3 миллиарда

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2": важный элемент экосистемы инструментов для продуктивной работы и творчества

10 самых необычных и полезных подставок для гаджетов: выбор ZOOM

Прохлада без монтажа: 7 мобильных кондиционеров с Wi-Fi

Показать еще

Наука

Археологи выяснили, как древние люди использовали огонь удивительным образом миллион лет назад

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные

Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче
Показать еще