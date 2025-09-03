Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Искусственный интеллект
|

Cloud.ru делает открытые LLM доступнее

С 1 ноября 2025 г. провайдер облачных и ИИ-технологий Cloud.ru устанавливает новый уровень цен на открытые языковые модели, которые доступны на платформе Cloud.ru Evolution AI Factory. Цены разделены для входных и выходных токенов и приближены к уровню глобального рынка. Об этом CNews сообщили представители Cloud․ru.

Средняя цена составит 35 руб. за входной и 70 руб. за выходной 1 млн токенов. Тарифы действуют для моделей с объемом от 120 млрд параметров и делают ИИ доступным компаниям любого размера. Об этом провайдер рассказал на своей технологической конференции GoCloud Tech.

Борис Павлов, СПАО «Ингосстрах»: Защита файлообмена обусловлена нашей ответственностью перед клиентом
бизнес

Например, цена GLM-4.5 — 55 руб. за 1 млн входных токенов и 220 руб. за 1 млн выходных токенов, Qwen3-235B — 17 и 50 руб. соответственно, Qwen3-Coder — 40 и 80 руб.

Дмитрий Юдин, руководитель направления ИИ провайдера облачных и ИИ-технологий Cloud.ru: «Наша цель — сделать цены на LLM в Cloud.ru максимально доступными в России и сопоставимыми с глобальными провайдерами. Так компании смогут брать модели в работу, тестировать их и быстро решать, внедрять ли их в продакшн».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Digital Q.BPM: как выглядит бесшовная альтернатива Camunda 7 для российского бизнеса

Google спасен от расчленения. Продавать Chrome и Android не придется

Валентин Богданов, УЦСБ: На смену инструментальному подходу в ИБ приходит процессный

Владельцам iPhone приготовиться? Власти видят угрозу безопасности россиян в видеозвонках по Facetime. Опрос

Управление проектами

Россияне перестали отличать чат-ботов от людей. Больше половины путают нейросеть с человеком

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: