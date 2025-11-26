МТС Web Services открывает доступ к сверхбольшим китайским языковым моделям в сервисе MWS GPT

МТС объявляет о том, что ее дочерняя компания МТС Web Services расширяет возможности платформы MWS GPT для работы с большими языковыми моделями. С 28 ноября 2025 г. на платформе впервые в России станут доступны сверхбольшие китайские языковые модели Qwen и Kimi с размером параметров от 235 млрд до 1 трлн. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Компании получат доступ к моделям Qwen3-235B (235 млрд параметров), Kimi K2 (1 трлн параметров) и GLM-4.6 (357 млрд параметров). В ближайшее время на платформу будут добавлены и другие модели сопоставимого класса.

Такие модели можно использовать в различных вертикалях компании и в кросс-отраслевых сценариях – от анализа документации до генерации кода и подготовки отчетов. Сверхбольшие модели также подходят для задач, где критически важны точность анализа и качество принимаемых решений: юридическая экспертиза, финансовые расчеты, техническая поддержка, работа с документами и разработка программного кода.

Уровень фактических и контекстных ошибок (ошибок в понимании ситуации, условий или связей между данными) у моделей этого класса на 40–60% ниже, чем у LLM меньшего размера. Такой результат достигается благодаря более точной обработке данных и продуманным механизмам самопроверки, которые позволяют системе несколько раз проверять свои выводы и существенно снижать риск ошибок и галлюцинаций. Новые мощности позволят клиентам MWS GPT использовать передовые ИИ-решения без необходимости значительных вложений в собственную инфраструктуру.

«Появление сверхбольших моделей делает корпоративный ИИ более практичным инструментом для бизнеса. Мы обеспечиваем возможность использования моделей сверхбольшого размера в формате SaaS – онлайн-сервиса по подписке, без установки инфраструктуры у клиента ­­– без капитальных затрат с его стороны. Теперь каждая компания может применять точные и адаптируемые ИИ-решения в своих продуктах и процессах», — сказал генеральный директор МТС Web Services Павел Воронин.