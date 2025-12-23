55% компаний уверены, что к 2028 г. ИИ-грамотность станет ключевым навыком для большинства профессий

В России растет значение компетенций в области искусственного интеллекта: работодатели все чаще ожидают, что специалисты умеют применять нейросети в решении профессиональных задач. Согласно опросу hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга, 55% компаний считают, что ИИ-навыки станут ключевой компетенцией для целого ряда профессий уже в ближайшие два-три года. А еще 21% назвали уверенную работу с нейросетями базовым требованием для будущего рынка труда. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Наиболее востребованным навыком стало умение искать информацию и генерировать идеи с помощью ChatGPT, GigaChat и других ИИ-систем — его отметили 60% работодателей. На втором месте — аналитика данных, важная для 45% компаний. Далее следуют генерация и оптимизация промптов (41%), создание визуального контента с использованием Midjourney и Stable Diffusion (39%), а также общее понимание основ искусственного интеллекта и машинного обучения (36%) и автоматизация написания кода с помощью GitHub Copilot, Cursor (23%).

«Искусственный интеллект уже стал неотъемлемой частью профессиональной среды. За последние четыре года количество вакансий в сфере машинного обучения (ML) в России увеличилось в 2,5 раза. Спрос на ML — это индикатор развития ИИ внутри компаний: если бизнес нанимает таких специалистов, значит, он строит и развивает собственные ИИ-решения. В результате владение нейросетевыми инструментами превращается в новый стандарт для широкого круга профессий», — сказала Марина Дорохова, руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru.

Сотрудники, которые грамотно используют ИИ, быстрее справляются с задачами, эффективнее выстраивают рабочие процессы и повышают результативность. Поэтому компании охотнее берут таких кандидатов и даже готовы платить им больше.

Примеры вакансий, в которых работодатели указывают ИИ-навыки

Data аналитик: зарплата 300-350 тыс. руб. за месяц, на руки. Место работы – компания, которая создает аналитические решения на стыке данных, API-интеграций и BI. Требование – желателен опыт работы с ChatGPT / LLM / автоматизацией отчетности.

Менеджер по графическому дизайну и управлению контентом на маркетплейсах: зарплата от 200 тыс. руб. за месяц, до вычета налогов. Место работы – международная компания. Требование – опыт создания дизайнов карточек товаров с помощью нейросетей, использование ИИ инструментов (продвинутый уровень).

Fullstack-разработчик: зарплата 200-300 тыс. руб. за месяц, до вычета налогов. Место работы – стартап, который создает современное решение для автоспорта на международный рынок. Требование – навыки работы с AI (ChatGPT и тд).

Директор по маркетингу – харплата от 200 тыс. руб. за месяц, до вычета налогов. место работы – ИT-компания в сфере автоматизированных свадебных приглашений. Требование – владение ChatGPT для идей/скриптов/аналитики; генерация изображений (Midjourney, NanoBanana или аналоги) на уровне уверенного продакшена.

Экономист-методолог банковских процессов: зарплата – 188-306 тыс. руб. за месяц, на руки. место работы: международная компания. Требования: уметь пользоваться ИИ-сервисами (YandexGPT, Qwen, DeepSeek, ChatGPT).