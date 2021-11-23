Получите все материалы CNews по ключевому слову
SoftBCom Berlin
УПОМИНАНИЯ
SoftBCom Berlin и организации, системы, технологии, персоны:
|Naumen - Наумен 666 5
|Cisco Systems 5183 2
|Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1079 2
|SoftBCom - СофтБиКом 16 2
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 5135 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3082 1
|Yandex - Яндекс 8091 1
|Microsoft Corporation 25046 1
|Apple Inc 12427 1
|Meta Platforms - Facebook 4500 1
|Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1183 1
|IBM - International Business Machines Corp 9508 1
|HP Inc. 5728 1
|HP - Hewlett-Packard 3635 1
|Genesys 208 1
|OpenText - Micro Focus 112 1
|Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 177 1
|Google LLC 12082 1
|Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 308 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 717 1
|Черешнев Михаил 10 3
|Дудченко Владимир 22 3
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 388 1
|Кириченко Игорь 50 1
|Schmidt Jorn - Шмидт Йорн 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383321, в очереди разбора - 733672.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.