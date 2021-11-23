Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182749
ИКТ 14208
Организации 11040
Ведомства 1488
Ассоциации 1061
Технологии 3505
Системы 26184
Персоны 78532
География 2944
Статьи 1553
Пресса 1253
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2715
Мероприятия 871

SoftBCom Berlin


УПОМИНАНИЯ


Игорь Кириченко, Naumen 1
23.11.2021 Контакт-центр Profil24 в Германии перевел обслуживание клиентов на платформу Naumen 3
30.09.2021 Аутсорсинговоый контакт-центр Kuck & Schmidt внедрил решения Naumen 1
13.03.2019 Naumen внедрила платформу Contact Center в Versoffice 1
06.02.2017 SoftBCom Berlin GmbH будет продавать в Европе контакт-центры Naumen 2

Публикаций - 5, упоминаний - 8

SoftBCom Berlin и организации, системы, технологии, персоны:

Naumen - Наумен 666 5
Cisco Systems 5183 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1079 2
SoftBCom - СофтБиКом 16 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5135 1
Amazon Inc - Amazon.com 3082 1
Yandex - Яндекс 8091 1
Microsoft Corporation 25046 1
Apple Inc 12427 1
Meta Platforms - Facebook 4500 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1183 1
IBM - International Business Machines Corp 9508 1
HP Inc. 5728 1
HP - Hewlett-Packard 3635 1
Genesys 208 1
OpenText - Micro Focus 112 1
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 177 1
Google LLC 12082 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7890 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2611 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1300 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 505 1
Tesla Motors 418 1
Северсталь ПАО - Severstal 540 1
ВкусВилл - Избёнка 168 1
Инвитро - Invitro 73 1
IKEA - ИКЕА 162 1
LEGO 252 1
VersOffice 1 1
Химпром 22 1
Kuck & Schmidt 1 1
ГРАУНД Солянка 1 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 356 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2788 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2091 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 354 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 308 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 717 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4190 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25487 4
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3383 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5740 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7993 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3313 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13166 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2740 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10872 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4597 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16691 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8775 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 1
Оцифровка - Digitization 4812 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6506 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7942 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9567 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5077 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1952 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 805 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7081 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5712 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 943 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3223 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5350 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28594 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1152 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12126 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1790 1
PoC - Proof of Concept - проверочные испытания 58 1
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 423 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21552 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25231 1
Стандартизация - Standardization 2207 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1525 1
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 162 4
Microsoft Windows 16127 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 866 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 181 1
Naumen Erudite NLU - Naumen Erudite VoiceOut 31 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 292 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 133 1
Naumen LMS - Naumen Learning Management System 3 1
Черешнев Михаил 10 3
Дудченко Владимир 22 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 388 1
Кириченко Игорь 50 1
Schmidt Jorn - Шмидт Йорн 1 1
Германия - Федеративная Республика 12857 5
Европа 24508 4
Россия - РФ - Российская федерация 152955 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 2
Германия - Берлин 724 2
Австрия - Австрийская Республика 1326 2
Европа Западная 1487 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17809 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13479 1
Азия - Азиатский регион 5684 1
Польша - Республика 1996 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1804 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2517 1
Бельгия - Королевство 1162 1
Франция - Французская Республика 7941 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1163 1
Люксембург Великое Герцогство 436 1
Филиппины - Республика 576 1
Лихтенштейн Княжество 99 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4164 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3614 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7186 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6177 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3739 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11517 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4656 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3621 1
НКО - Некоммерческая организация 535 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6129 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6218 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2648 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11280 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4586 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 967 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3536 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7776 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2023 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2634 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 677 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 983 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8100 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2096 1
Forbes - Форбс 887 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11361 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 123 1
Gartner - Гартнер 3592 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3406 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 1
SU - Singularity University - Университет сингулярности в Калифорнии 4 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383321, в очереди разбора - 733672.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще