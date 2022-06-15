Число участников проекта «Активный гражданин» превысило 6 миллионов

На сайте столичного проекта «Активный гражданин», который в конце мая 2022 г. отметил свое восьмилетие, уже зарегистрировались более 6 млн участников. Как рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, за все время работы портала собрано свыше 189 млн мнений горожан по вопросам благоустройства и другим темам, а число проведенных голосований составило 5400.

«“Активный гражданин” перешагнул отметку в 6 млн пользователей. В столице много неравнодушных людей, готовых участвовать в развитии города. За восемь лет работы портала с их помощью реализованы тысячи решений. Только в этом году уже проведено больше 350 голосований, на сайте зарегистрировались свыше 250 тыс. человек. Такая динамика подтверждает значимость проекта», — сказала Наталья Сергунина

Сейчас среди пользователей женщин чуть больше, чем мужчин, — они составляют 57%. По возрастным группам «активные граждане» делятся практически поровну: больше всего участников от 35 до 44 лет (30%), немного меньше тех, кому от 25 до 34 (29%), старше 45 лет — 26% пользователей, а остальные — младше 24 лет (15%).

Больше всего зарегистрированных участников проекта в Южном административном округе столицы (13,8%). На втором месте — Восточный округ (12,5%), а на третьем — Северо-Восточный округ (12,4%). Самый вовлеченный горожанин принял участие в 1932 голосованиях.

В 2022 г. москвичи решили, где проведут экскурсии дня без турникетов, выбрали победителей городского конкурса на лучшее оформление предприятия ко Дню Победы, определили программу фотовыставки «Объективно о Москве» и многое другое.

Участники проекта также оценивают городские новинки. Благодаря этому разделу пользователи могут узнавать о важных преобразованиях в столице и выражать свое мнение о них. В среднем каждое нововведение оценивают около 100 тыс. человек. Отследить изменения в городе можно и в рубрике «Пульс столицы», в которой с 2020 г. москвичи поставили почти четыре миллиона оценок.

За прохождение всех голосований в течение календарного месяца и участие в некоторых акциях пользователи получают уникальные бейджи, которые отображаются в их профилях.

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Каждый «активный гражданин» может дать интервью порталу — заполнить онлайн-анкету в своем профиле и рассказать, какие голосования вызывают наибольший интерес, доводилось ли встречаться с результатом реализованных решений в столице и высказать пожелания по развитию проекта. На сегодняшний день участники дали около 65 тыс. таких интервью. Самые интересные публикуются в разделах «Новости» и «#ЛицаАГ».

Проект «Активный гражданин» появился в 2014 г. Участники решают, какие улицы, дворы и парки необходимо благоустроить, как должны работать городские поликлиники, библиотеки, многофункциональные центры, а также выбирают мероприятия для фестивалей и праздников. Например, сейчас горожане высказывают мнения о работе городской платформы «Электронный дом» и выбирают лучшие туристические маршруты конкурса «Покажи Москву».

Решения, поддержанные большинством голосов, реализуют в городе. Изменения, произошедшие в Москве благодаря «активным гражданам», отображаются на онлайн-карте. Участники по желанию могут направлять накопленные баллы на благотворительность.

Проект «Активный гражданин» развивают столичный Департамент информационных технологий и государственное казенное учреждение «Новые технологии управления».