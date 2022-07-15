Голосовой помощник мобильного приложения «Моя Москва» научился находить автомобильные штрафы

Найти неоплаченные автомобильные штрафы в мобильном приложении «Моя Москва» теперь можно при помощи голоса. Для этого достаточно нажать в приложении на значок микрофона и озвучить свою просьбу. Голосовой помощник самостоятельно найдет штрафы и покажет их автомобилисту. Ранее получить эту информацию можно было только вручную, открыв в разделе «Услуги» сервис «Поиск и оплата штрафов».

«Голосовой помощник пока работает в тестовом режиме и доступен 50% пользователей. Ежемесячно он обрабатывает запросы от 8 до 12 тыс. человек. Робот постоянно обучается для того, чтобы стать еще более удобным и полезным для пользователей. Теперь он умеет находить неоплаченные штрафы от ГИБДД. Виртуальный ассистент ищет их по серии и номеру водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспортного средства, указанных в личном кабинете на портале mos.ru — данные mos.ru и мобильного приложения “Моя Москва” синхронизируются», — сказал заместитель руководителя столичного Департамента информационных технологий Борис Фролов.

Чтобы проверить наличие неоплаченных штрафов, следует нажать на синий значок микрофона в правом нижнем углу главного экрана приложения и озвучить просьбу в свободной форме. Например, робот поймет запросы «Покажи штрафы», «Проверить штрафы», «Автомобильные штрафы». На поиск роботу понадобится меньше одной минуты. Он выведет счета на экран гаджета и сразу же предложит совершить платеж. Для этого достаточно нажать на кнопку «Оплатить». Деньги спишутся с привязанной к аккаунту mos.ru банковской карты.

Если по указанным в личном кабинете документам штрафов не обнаружено, голосовой помощник сообщит: «Штрафов нет» или «У вас нет счетов на оплату». Таким образом, проверить штрафы и перейти к их оплате в мобильном приложении «Моя Москва» возможно всего в два клика.

«Моя Москва» — официальное мобильное приложение портала mos.ru, которое заработало в начале 2019 г. Жители столицы установили его более 3,7 млн раз. Активная аудитория приложения — 900 тыс. пользователей в месяц. В сервисе содержится актуальная информация о жилищно-коммунальных услугах, успеваемости детей в школе. С его помощью можно записаться к врачу, на вакцинацию от коронавируса или проконсультироваться с операторами контакт-центра. Скачать приложение на свой смартфон можно в магазинах приложений App Store, Google Play и App Gallery.

Голосовой помощник в мобильном приложении «Моя Москва» начали тестировать в конце 2020 г. Все, что человек проговорит в микрофон, робот преобразует в текст. Затем он ищет ответ в базе знаний. В том числе помощника можно попросить показать счета за жилищно-коммунальные услуги. Для этого нужно удерживать значок микрофона и четко произнести запрос, например, «Покажи счета на оплату». Если у пользователя один или несколько неоплаченных штрафов, робот отобразит в диалоге запрошенную информацию либо выведет на экран окно для получения услуги. А чтобы передать показания счетчиков, надо сказать ассистенту: «Передать показания счетчиков». После этого остается только продиктовать цифры и подтвердить их.

В зоне повышенного риска: как ИТ-компании должны защищать свой периметр Безопасность

Если запрос был сформулирован непонятно, голосовой помощник выведет пользователю подсказки на экран и попробует уточнить тему вопроса.

Помимо этого, виртуальный ассистент предоставляет информацию о расписании уроков и школьных домашних заданиях ребенка, а также уведомляет о плановом графике отключения горячей воды. Он умеет поддержать и неформальную беседу. С декабря 2020 г. голосовой помощник приложения «Моя Москва» проконсультировал свыше 80 тыс. пользователей, ответив на более 116 тыс. вопросов.

С прошлого года в приложении стал доступен благотворительный сервис. С его помощью каждый может сделать пожертвование в адрес одной из 62 проверенных благотворительных организаций. 13% всех пожертвований на благотворительность поступает именно через приложение «Моя Москва».