В мобильном приложении «Моя Москва» теперь можно оплачивать все счета в одно касание

Пользователи мобильного приложения «Моя Москва» теперь могут оплачивать несколько счетов одновременно. Общий платеж нужно подтвердить лишь один раз. Раньше такая функция была доступна только на портале mos.ru.

Новый сервис экономит время москвичей, отметили в пресс-службе столичного Департамента информационных технологий.

«Если раньше оплачивать счета нужно было по отдельности, переходя из одной категории в другую или поэтапно выбирая платежи, то сегодня достаточно перейти в раздел “Мои платежи” и выбрать один или все счета, найденные приложением на основе данных в профиле. Благодаря новой функции в мобильном приложении “Моя Москва” горожане могут оплачивать счета за детский сад, домашний телефон и интернет, электроэнергию и штрафы за парковку одновременно», — отметили в ведомстве.

Как оплатить все счета разом

Оплатить одновременно можно счета за жилищно-коммунальные услуги, домашний телефон, интернет и электроэнергию, а также начисления за детский сад, транспортные штрафы и многое другое. Раньше нужно было подтверждать каждый из этих платежей по отдельности. Теперь пользователю достаточно зайти в раздел «Мои платежи», выбрать счета и произвести оплату банковской картой. Ее реквизиты можно сохранить, чтобы в следующий раз не вводить их заново. Все данные карты надежно защищены.

Все квитанции сохраняются на странице «История платежей». Чтобы распечатать их, скачать или отправить на электронную почту, нужно нажать на название счета и раскрыть детальную информацию.

Все счета — в одном разделе

Раздел «Мои платежи» появился в мобильном приложении «Моя Москва» в январе 2020 г. Система автоматически находит все начисления пользователя по той информации, которую он указал в своем профиле или в личном кабинете на портале mos.ru. Количество счетов, оплаченных через этот сервис, с начала 2021 г. увеличилось почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.

«Моя Москва» — официальное мобильное приложение портала mos.ru, которое заработало в начале 2019 г. Жители столицы установили его более 3 млн раз. Горожане воспользовались сервисом свыше 14 млн раз. Активная аудитория приложения — 750 тыс. пользователей в месяц.

В приложении содержится вся актуальная информация о жилищно-коммунальных услугах, успеваемости детей в школе. Там можно узнать, как записаться к врачу, на ПЦР-тестирование, исследование на антитела и вакцинацию от коронавируса, проконсультироваться с операторами контакт-центра и даже проверить историю автомобиля перед покупкой. Скачать приложение можно в App Store, Google Play и AppGallery.