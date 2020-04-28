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Приложение «Моя Москва» скачали более миллиона раз

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Мобильное приложение портала mos.ru «Моя Москва» скачали уже больше миллиона раз, сообщили в городском Департаменте информационных технологий.

С помощью приложения можно передать показания счетчиков, оплатить коммунальные услуги, проверить историю эксплуатации автомобиля и наличие штрафов ГИБДД, а также воспользоваться другими услугами и сервисами. В разделе «Новости» можно прочесть актуальные новости города, в разделе «Контакт-центр» — получить консультацию от операторов городского контакт-центра.

«Интерфейс приложения “Моя Москва” разработан в формате чат-бота. Эта особенность делает получение услуг максимально понятным и быстрым. При этом в приложении постоянно появляются новые актуальные для горожан функции. Например, с введением цифровых пропусков в нем появился сервис, который помогает жителям сгенерировать СМС-сообщение для получения пропуска. Благодаря этому сервису оформить пропуск стало еще проще», — сказал Эдуард Лысенко, министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий.

Для оформления пропуска код, сгенерированный с помощью сервиса «Цифровой пропуск», достаточно скопировать и отправить в бесплатном СМС-сообщении на номер 7377. В приложении можно проверить и действующий пропуск, добавить к нему номер автомобиля или данные транспортных карт. Кроме того, недавно там появились дополнительные виды заявок для служащих и волонтеров на получение такого кода.

Официальное мобильное приложение mos.ru «Моя Москва» было запущено в конце 2018 года. Скачать его можно в App Store и Google Play.

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