Получите все материалы CNews по ключевому слову
Matsushita Kōnosuke Мацусита Коносуке
СОБЫТИЯ
Matsushita Kōnosuke и организации, системы, технологии, персоны:
|Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2660 5
|Panasonic - Technics 69 4
|Sony 6642 2
|Samsung Electronics 10729 1
|Япония 13576 5
|Россия - РФ - Российская федерация 158807 2
|Япония - Осака 145 2
|Южная Корея - Республика 6887 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18401 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421308, в очереди разбора - 726352.
Создано именных указателей - 190918.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.