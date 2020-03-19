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В Microsoft Teams появилась функция подавления постороннего шума и возможность работы в офлайне

ПО Софт

Microsoft представила новые возможности Teams, которые позволят быстрее адаптироваться к дистанционной учебе и работе, сохранив продуктивность. На этой неделе компания отмечает третью годовщину платформы Microsoft Teams.

По состоянию на 11 марта 2020 г. в Microsoft насчитывали 32 млн ежедневных пользователей Teams, что в основном соответствовало траектории роста и прогнозам компании. По состоянию на 18 марта 2020 г. это число выросло до 44 млн ежедневных пользователей по всему миру. Кроме того, число клиентов с числом пользователей более 100 тыс. за неделю выросло с 14 до 20. Это Ernst & Young, SAP, Continental AG, а также Accenture, 440 тыс. сотрудников которой являются активными пользователями Teams. Среди клиентов Teams – 93 компании из списка Fortune 100.

Среди новых функций в Teams — технические решения для специалистов, традиционно мало использующих технологии, — сотрудников «первой линии» и медицинских работников.

Шумоподавление в режиме реального времени минимизирует отвлекающие посторонние шумы, позволяя всем участникам беседы слышать то, что говорят их коллеги.

Функция поднятия руки дает возможность любому участнику онлайн-встречи, даже если на ней присутствуют десятки сотрудников, отправить визуальный сигнал, сообщающий о желании выступить.

Анонсированное ранее в этом месяце приложение Bookings в Teams облегчает составление графиков, организацию и проведение виртуальных встреч, которые могут понадобиться для проведения медицинских консультаций, общения с заказчиками или интервью с кандидатами на работу.

В Teams скоро появится возможность открывать чаты во всплывающем окне, чтобы сотрудники могли оптимизировать рабочие процессы и без труда переключаться между текущими разговорами.

Поддержка при низкой скорости интернета и в режиме офлайн позволит читать сообщения в чате и писать ответы даже в отсутствие интернет-соединения, чтобы можно было решать рабочие вопросы из любой точки мира.

Microsoft также расширяет экосистему устройств Teams, ее дополнит Yealink VC210 — система видеоконференций, сертифицированная для Teams. Она состоит из динамиков, микрофона, камеры и приложения Teams и позволяет создать в небольшом помещении полноценную переговорную, простую в установке и управлении. Кроме того, этой весной в продаже появится гарнитура Bose Noise Cancelling 700 UC.

Новые возможности будут доступны в 2020 году.

В ситуации пандемии COVID-19 многие организации перевели работу на удаленный режим, в частности профессор Университета Болоньи в Италии рассказал в Твиттере, как вуз всего за четыре дня перенес 90% курсов в онлайн-режим в Teams — это первый такой опыт за более чем 900-летнюю историю учебного заведения. Врачи Университетской медицинской сети Святого Люка в Пенсильвании будут использовать Teams для видеоконференцсвязи с пациентами, особенно с теми, кто наиболее уязвим для коронавируса — это позволит защитить и пациентов, и медицинских работников. А муниципалитет Осаки в Японии в апреле планирует использовать Teams для проведения ориентационных программ и тренингов для сотен новых сотрудников. Новые возможности платформы помогут всем пользователям продолжить эффективно работать, перейдя на удаленный режим.

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