Konica Minolta и Marubeni подписали инвестиционное соглашение

Konica Minolta и Marubeni Corporation подписали инвестиционное соглашение, направленное на поддержку цифровой трансформации сферы сестринского ухода. В рамках партнёрства Marubeni приобретает 49-процентную долю в капитале Konica Minolta QOL Solutions. Еще 51% бизнеса будет контролировать Konica Minolta.

По условиям соглашения компании будут совместно решать социальные проблемы жителей Японии преклонного возраста, нуждающихся в дополнительном внимании медиков, используя возможности и активы Marubeni. Также они запустят на мировых рынках пакет решений по уходу за больными по японским стандартам, чтобы внести значительные изменения в эту сферу.

Marubeni Corporation – японская торговая компания. Ее головные офисы расположены в Токио и Осаке. Ассортимент Marubeni широк: от одежды и продуктов питания до стали и химических материалов.

Konica Minolta QOL специализируется на решениях для организации наблюдения за больными и пожилыми людьми. Они повышают результативность работы медперсонала и качество оказываемой помощи. Решая различные проблемы японской индустрии сестринского ухода, связанные со стремительным старением населения, компания помогает японцам преклонного возраста поддерживать и улучшать уровень повседневной жизни.

Так, компания разработала решение HitomeQ Care Support, объединяющее технологии определения изображений со знаниями и опытом медиков. С помощью него Konica Minolta поддерживает все бизнес-процессы в учреждениях по уходу: от анализа существующих проблем и внедрения цифровой трансформации в повседневную работу до использования данных в научно-обоснованных и персонализированных услугах.

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Служба HitomeQ Care Support использует датчик, установленный на потолке комнаты для наблюдения за ежедневным поведением пациента. Он распознает и анализирует его движения и отправляет уведомление с видеозаписями на смартфон медицинского работника. Это помогает не только следить за безопасностью больного, но и обнаруживать даже незначительные изменения в его состоянии и обеспечить соответствующий уход. На основе полученных данных медицинские учреждения могут предоставлять новые услуги и решать проблему нехватки среднего и младшего медперсонала, которая становится все более серьезной.

С 2021 г. Konica Minolta QOL распространяет HitomeQ Care Support по подписке, что снижает первоначальные затраты на внедрение системы и стимулирует большее количество медорганизаций к цифровой трансформации и повышению эффективности работы.

Konica Minolta и Marubeni планируют объединить усилия со всеми, кто ухаживает за больными, а также с широким кругом партнеров в различных отраслях, чтобы максимально повысить качество жизни людей, нуждающихся в уходе.