Разделы

ПО Интернет Веб-сервисы Искусственный интеллект axenix
|

Ученые МГУ изучили, как общество воспринимает искусственный интеллект

Доцентом ВМК МГУ было исследовано отражение искусственного интеллекта в современной культуре — от СМИ до социальных сетей. Исследование показало: в общественном восприятии преобладает позитивная оценка ИИ. Чаще всего он рассматривается как полезный инструмент, улучшающий качество жизни — от диагностики болезней и обеспечения безопасности до персонализированных сервисов и экономического роста. Об этом CNews сообщили представители МГУ.

Негативные оценки также присутствуют, но они касаются в первую очередь риска потери рабочих мест из-за автоматизации, использования ИИ мошенниками и опасений перед возможным «восстанием машин». Эти страхи подпитываются художественной литературой и кино, тогда как официальные источники и СМИ чаще транслируют оптимизм.

«Общественная рефлексия по поводу искусственного интеллекта становится частью культуры. Важно, что ИИ обсуждается не только в профессиональных кругах, но и в массовом сознании, где он соотносится с базовыми ценностями — безопасностью, свободой, идентичностью. Это говорит о том, что искусственный интеллект уже занял прочное место в культурном контексте современности», — сказала Евгения Беликова, доцент кафедры английского языка ВМК МГУ.

Автор подчеркивает: изучение общественного мнения об ИИ помогает лучше понять культурные изменения, вызванные его внедрением, и может стать основой для разработки этических и социальных стандартов в цифровой эпоху.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Хлопов, К2Тех: Офисная среда должна быть живой ИТ-экосистемой

В России банкротится амбициозный медицинский сервис на базе ИИ. Сотни клиентов остались без денег

Топ-7 внедрений HR-платформ в России. Рейтинг CNews Analytics

Закрылся популярнейший пиратский онлайн-кинотеатр крупнейшей страны мира

Обзор: Цифровизация строительной отрасли 2025

Для россиян снизили пошлины на покупки в иностранных интернет-магазинах

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц
Показать еще