Диспетчерский пульт САТЕЛ включен в реестр ТОРП

Компания САТЕЛ получила статус «Телекоммуникационное оборудование российского происхождения» (ТОРП) на пульт СОДС РТУ. Регистрация в реестре Минпромторга подтверждает, что оборудование отвечает установленным нормам и стандартам для отечественных решений в сфере промышленной связи. В рамках реализуемых проектов САТЕЛ уже произвела отгрузку первой серийной партии изделий. Об этом CNews сообщили представители САТЕЛ.

Диспетчерский пульт СОДС РТУ был разработан департаментом R&D компании САТЕЛ и представляет собой многофункциональное переговорное устройство для организации рабочего места диспетчера с возможностями телефонной, громкоговорящей и селекторной связи. Решение позволяет подключать несколько терминалов в единую сеть, управлять маршрутизацией вызовов и организовывать многосторонние селекторные конференции.

Цветной сенсорный экран представляет собой единый интерфейс, который позволяет устанавливать связь через различные коммуникационные сети. Панель терминала оснащена программируемыми механическими кнопками, подключаемой гарнитурой и возможностью использования дополнительных модулей. Таким образом, дизайн пульта СОДС РТУ был разработан для удобства работы пользователей и повышения эффективности работы диспетчерской службы.

В основе аппаратной части пульта лежат процессоры архитектуры x86, при этом заложена поддержка ARM-процессоров российского производства. Все электронные модули разработаны специалистами САТЕЛ с использованием российской электронно-компонентной базы, а также с учетом специфики отраслевых требований. Устройство обладает пассивной системой охлаждения всех узлов, эргономичной конструкцией с регулировкой нужного наклона корпуса и различными возможностями подключения.

САТЕЛ реализует полный цикл создания диспетчерского пульта. В подразделении R&D технические эксперты проводят работы по дизайну схемотехники, топологии печатных плат, проектированию конструкции, компоновки изделия, а также разработке программного обеспечения, изготовлению и испытанию новых образцов.

«Получение статуса ТОРП является важным событием, которое открывает новые возможности и дальнейшие перспективы развития наших решений в области промышленной связи. Это подтверждает, что производимое нами оборудование отвечает на актуальные запросы российского рынка и требования заказчиков для реализации новых проектов. Мы гордимся, что САТЕЛ совершил очередной прорыв по достижению ключевых целей и задач политики импортозамещения и достижения технологического суверенитета нашей страны», — сказал Александр Михайленко, директор департамента проектного производства компании САТЕЛ.

Перед началом серийного производства СОДС РТУ прошел необходимый цикл испытаний, в ходе которых было подтверждено соответствие всем требованиям, предъявляемым современным рынком промышленного телекоммуникационного оборудования. Кроме того, диспетчерский пульт проходит обязательное тестирование на работоспособность и совместимость с оборудованием других систем.

Внедрение российских ИТ-разработок является стратегическим выбором современных компаний, который обеспечивает стабильность, эффективность и конкурентоспособность бизнеса. Отечественные ИТ-решения учитывают особенности российского рынка и требования законодательства, что делает их адаптированными и удобными для использования конечным потребителем. Это позволяет компаниям укрепить позиции на рынке и обеспечить устойчивое развитие.