Oberon открывает лабораторию и практику по созданию решений на базе ИИ

Системный интегратор Oberon объявляет о запуске практики по созданию решений на базе искусственного интеллекта (ИИ), а также открытии лаборатории для реализации и тестирования «умных» проектов совместно с партнерами компании.

Новая бизнес-единица будет заниматься широким спектром задач: от анализа потребностей заказчиков и рынка в «интеллектуальных» инновациях до создания и внедрения решений на базе стека технологий ИИ. Он включает нейронные сети, машинное зрение, видео- и голосовую аналитику, биометрию и др. Открытие практики и лаборатории обусловлено стремительным развитием цифровизации, необходимостью формирования экспертной команды для активного применения «умных» разработок. Цель таких инноваций — повышение эффективности работы заказчиков, контроль и оптимизация критических для бизнеса процессов, а также снижение издержек.

«Одна из задач Oberon — помочь нашим заказчикам усовершенствовать их деятельность с применением инновационных технологий, сделать бизнес еще более эффективным. При грамотном внедрении решения на базе ИИ позволяют увеличить прибыль более чем на 50%. Например, уже сегодня с использованием машинного зрения и «умной» системы обработки данных можно оценивать техническое состояние самолетов. Также это позволяет в реальном времени выявлять дефекты трубопроводов и электросетей, отслеживать процессы проведения опасных работ на производстве или помогать спасателям в поиске пропавших людей независимо от погодных условий. Мы создали практику, чтобы продолжить развитие Oberon в этом направлении. В будущем планируем сформировать центр компетенций для коммуникаций с заказчиками, партнерами и обмена опытом», – отметил директор департамента решений на базе ИИ Oberon Владимир Борисов.