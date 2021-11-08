Разделы

Бизнес
|

Oberon открывает лабораторию и практику по созданию решений на базе ИИ

Системный интегратор Oberon объявляет о запуске практики по созданию решений на базе искусственного интеллекта (ИИ), а также открытии лаборатории для реализации и тестирования «умных» проектов совместно с партнерами компании.

Новая бизнес-единица будет заниматься широким спектром задач: от анализа потребностей заказчиков и рынка в «интеллектуальных» инновациях до создания и внедрения решений на базе стека технологий ИИ. Он включает нейронные сети, машинное зрение, видео- и голосовую аналитику, биометрию и др. Открытие практики и лаборатории обусловлено стремительным развитием цифровизации, необходимостью формирования экспертной команды для активного применения «умных» разработок. Цель таких инноваций — повышение эффективности работы заказчиков, контроль и оптимизация критических для бизнеса процессов, а также снижение издержек.

«Одна из задач Oberon — помочь нашим заказчикам усовершенствовать их деятельность с применением инновационных технологий, сделать бизнес еще более эффективным. При грамотном внедрении решения на базе ИИ позволяют увеличить прибыль более чем на 50%. Например, уже сегодня с использованием машинного зрения и «умной» системы обработки данных можно оценивать техническое состояние самолетов. Также это позволяет в реальном времени выявлять дефекты трубопроводов и электросетей, отслеживать процессы проведения опасных работ на производстве или помогать спасателям в поиске пропавших людей независимо от погодных условий. Мы создали практику, чтобы продолжить развитие Oberon в этом направлении. В будущем планируем сформировать центр компетенций для коммуникаций с заказчиками, партнерами и обмена опытом», – отметил директор департамента решений на базе ИИ Oberon Владимир Борисов.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Гигантские ИТ-контракты под угрозой. Бесящие шоферов детекторы сонливости в транспорте Москвы признаны ненормативными

Российские ИТ-шницы стесняются просить зарплату как у мужчин

Конкурент «Яндекс.такси», Uber и Gett бежал из России

Intel покупает за $125 млн команду разработчиков у своего конкурента

CNews FORUM 2021 онлайн состоится завтра, успейте подать заявку

В России исчезли из продажи iPhone и Samsung

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Нужна ли вам домашняя метеостанция и какую лучше выбрать

9 мощных очистителей воздуха: выбор ZOOM

Автоматизация клиентской поддержки: актуальные вызовы и тренды

Показать еще

Наука

Фотонно-фононный прорыв: физики соединили два состояния вещества

Аномалия в космосе: планеты могут вращаться даже вокруг трех звезд

Как криптография меняет правила игры в биомедицине?
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021