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СУБД Jatoba обеспечивает хранение данных в проекте «Эскулап КИ»

Решение компании «Газинформсервис» — СУБД Jatoba — выбрано в качестве системы управления базами данных в совместном проекте отечественного разработчика «ИТ-Контур» и Санкт-Петербургского научно-исследовательского института уха, горла, носа и речи Минздрава России в рамках разработки информационной системы «Эскулап КИ». Проект направлен на практическое внедрение нейронных сетей для тонкой настройки кохлеарных имплантов — медицинских приборов, воздействующих на слуховой нерв и позволяющих компенсировать потерю слуха. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис».

Ежегодно тысячи людей, в том числе дети, сталкиваются с потерей слуха. По статистике каждый тысячный ребенок в России рождается глухим, еще двое-трое теряют слух в первые годы жизни. Установка кохлеарных имплантов — один из эффективных методов решения этой проблемы. Ручная настройка таких имплантов — сложный и длительный процесс, требующий высокой квалификации специалистов.

Компанией «ИТ-Контур» на основе данных, предоставленных институтом, разработано специализированное ПО «Эскулап КИ», предназначенное для экспертной настройки кохлеарных имплантов с помощью нейросетевых технологий. Проект «Эскулап КИ» — это прорыв в области медицинских технологий, использующий искусственный интеллект для автоматизации наиболее трудоемких этапов этой процедуры, повышающий ее точность и доступность. Нейросеть позволяет увеличить скорость и качество работы врача-специалиста. Это особенно актуально, если учитывать растущую потребность в эффективных методах реабилитации детей и взрослых с нарушениями слуха.

За технологией настройки стоит не менее важная задача — хранение больших объемов медицинских данных. Именно здесь на первый план выходит разработанная компанией «Газинформсервис» система управления базами данных Jatoba, которая будет использоваться для долговременного хранения важнейших данных: информации о пациентах, данных обследований пациентов, информации о расчетах, осуществленных на основе обследований. Информация при этом хранится в анонимизированном виде, а файлы — в файловом хранилище. Jatoba защищена от сбоев и потерь данных, что критически важно для медицинского применения.

«Партнерство с "ИТ-Контур" и использование СУБД Jatoba в целевой архитектуре информационной системы "Эскулап КИ" — это важный шаг на пути к долгосрочному сотрудничеству между нашими компаниями в работе над социально значимыми проектами в сфере медицины и здравоохранения», — отметил Алексей Белей, директор по продажам СУБД Jatoba ООО «Газинформсервис».

«Выбирая подходящую систему хранения данных в ходе разработки "Эскулапа", мы остановились на СУБД Jatoba», — сказал Павел Масалов, системный архитектор компании «ИТ-Контур». — «В процессе обучения нейронной сети требуется обрабатывать значительные объемы данных с минимальными задержками; СУБД Jatoba нам это обеспечила. Это позволило нашим специалистам работать с НС фактически в реальном времени. Еще важен момент с масштабируемостью Jatoba: это позволит Институту без проблем расширять базу данных пациентов, прошедших кохлеарную имплантацию».

«Помимо чисто медицинских и технических аспектов, для нас особо важное значение имеет анонимность и сохранность данных наших пациентов. В этом плане Jatoba подошла для проекта как нельзя лучше», — сказал заведующий лабораторией электрофизиологии и искусственного интеллекта, к. м. н, доцент ФГБУ «СПб НИИ уха, горла, носа, и речи» Минздрава России Сергей Левин.

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